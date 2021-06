Κοινωνία

Βόλος: Πολύτεκνη η γυναίκα που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Τι ερευνούν οι Αρχές για τις συνθήκες θανάτου της.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του εντοπισμού πτώματος γυναίκας να επιπλέει στο λιμάνι του Βόλου, νωρίς χθες το πρωί.

Λίγες ώρες αργότερα, ταυτοποιήθηκε από την υπηρεσία εγκληματικών ερευνών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, ότι το πτώμα ανήκει σε μια 59χρονη, κάτοικο Βόλου, γεννημένη στην Κοζάνη, μητέρα πέντε παιδιών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφερε εκδορές, αμυχές ή άλλα σημάδια πάλης.

Η γυναίκα βρέθηκε χθες στις 8 περίπου το πρωί στην περιοχή όπου καταπλέουν τα ρυμουλκά στο επιβατικό λιμάνι, από διερχόμενους περιπατητές που ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο.

Με το που εντοπίστηκε η γυναίκα τέσσερις λιμενικοί με φουσκωτό σκάφος την ανέσυραν από τη θάλασσα και την έβγαλαν στην ακτή.

Όπως υπολογίζεται, ο θάνατός της προήλθε χθες τα ξημερώματα. . Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Βόλου.

