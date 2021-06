Η Σαξονία βυθίστηκε στο νερό (εικόνες)

Κόσμος

Προβλήματα προκάλεσαν οι εκτεταμένες πλημμύρες στη δυτική Σαξονία.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διαβάσεις γεμάτες με λάσπη και νερά ξεχειλισμένα προκάλεσαν προβλήματα στη δυτική Σαξονία, στη Γερμανία.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε εκατοντάδες περιπτώσεις, καθώς πλημμύρισαν αρκετές περιοχές.

Στη Σαξονία τα νερά βύθισαν αυτοκίνητα, ενώ χρειάστηκε να βγουν λάσπες και από σπίτια.

Οι Αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για καιρικά φαινόμενα το Σάββατο, μία μέρα αφού ένα ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κι ένα 12χρονο τραυματίστηκε λόγω της κακοκαιρίας.

