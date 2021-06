Αθλητικά

Euro 2020 - Γερμανία: ο Γκορέτσκα χάνει την πρεμιέρα

Τι ανακοίνωσε ο Λεβ για την συμμετοχή του παίχτη, ενόψει του πρώτου μάτς των πάντσερ στη διοργάνωση.

Ένας από τους θεωρητικά βασικούς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας, ο Λέον Γκορέτσκα, ρυθμιστής της μεσαίας γραμμής στη «Μάνσαφτ» μαζί με τον Τζόσουα Κίμιχ, είναι απίθανο να μπορέσει να διατηρήσει τη θέση του εναντίον της Γαλλίας στις 15 Ιουνίου, στο Μόναχο, στην εναρκτήρια αναμέτρηση των Γερμανών στο Euro 2020.

«Ο Λέον Γκορέτσκα δεν έχει συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση και σίγουρα θα χρειαστεί μερικές ακόμη ημέρες. Πιθανώς δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι και λογικά θα πρέπει να επιστρέψει κατά τη διάρκεια του τουρνουά», ανακοίνωσε ο προπονητής της Γερμανίας, Γιόαχιμ Λεβ, σε συνέντευξη Τύπου.

Τραυματισμένος με την Μπάγερν Μονάχου στο πρώτο προημιτελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γκορέτσκα έκανε την επανεμφάνισή του στην Μπουντεσλίγκα στις 10 Μαΐου, αλλά για λίγο. Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού εναντίον της Μπορούσια Μενχεγκλάντμπαχ, ο πρώην παίκτης της Σάλκε αποχώρησε με νέο τραυματισμό.

Μετά τον αγώνα εναντίον των «μπλε» στις 15 Ιουνίου, η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στις 19 Ιουνίου και την Ουγγαρία στις 23 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 6ου ομίλου.

