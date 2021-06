Αθλητικά

Νορβηγία - Ελλάδα: νίκη με καλή απόδοση

Ικανοποίηση για την ευρωπαϊκή «τουρνέ» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή περιοδεία της Εθνικής ομάδας αυτή την εβδομάδα. Μετά την ισοπαλία στις Βρυξέλλες απέναντι στο Βέλγιο (1-1) την Πέμπτη, η «γαλανόλευκη» ομάδα νίκησε τη Νορβηγία με 2-1 στη Μάλαγα (13΄ Μασούρας, 21΄ Ανδρούτσος - 64΄ Στράντμπεργκ), στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό αγώνα της σε τρεις ημέρες, προετοιμαζόμενη για την επανέναρξη των προκριματικών του Μουντιάλ 2022, τον Σεπτέμβριο.

Ο Τζον Φαν Σιπ είδε κι απόψε ωραία πράγματα από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν οι διεθνείς ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες του: κατοχή και καλή κυκλοφορία για να μειωθεί η τροφοδοσία του Χάαλαντ, ομαδικό παιχνίδι σε άμυνα κι επίθεση, κίνηση με και χωρίς την μπάλα, καλά τρεξίματα, εξαιρετικό transition και κυρίως, αποτελεσματικότητα.

Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν η Εθνική ικανοποίησε τον Ολλανδό εκλέκτορα και τους Έλληνες φιλάθλους, έστω για 45 λεπτά, δείχνοντας ότι εκτός από ταλέντο διαθέτει και βάθος, ενώ στο πρόσωπο του Θανάση Ανδρούτσου δείχνει πως μπορεί να βρει τον δεξιό φουλ μπακ που αναζητούσε.

Ο Φαν Σιπ ξεκίνησε με σχηματισμό 3-5-2 και χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό, προκειμένου να έχει ευελιξία και να αποπροσανατολίσει τον Σολμπάκεν, όπως κι έγινε. Οι διεθνείς είχαν πολλή κίνηση στην επίθεση, όπου εκτός του Μασούρα έβγαιναν οι μέσοι και οι ακραίοι μπακ (Ανδρούτσος, Τσιμίκας), που έκαναν σπουδαία δουλειά.

Η Ελλάδα επέτρεψε μόλις δύο τελικές στους Σκανδιναβούς στα πρώτα 45 λεπτά κι εκείνες όχι με αξιώσεις, την ώρα που οι επισκέψεις της στην περιοχή του Χάνσεν ήταν «δηλητήριο». Στο 13ο λεπτό ο Δημήτρης Πέλκας έβγαλε μια κάθετη πάσα μεγάλης κλάσης στην πλάτη της νορβηγικής άμυνας κι ο Γιώργος Μασούρας με μια επαφή κι έξοχο τελείωμα άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας το δεύτερο τέρμα του στα «γαλανόλευκα».

Οκτώ λεπτά αργότερα ήρθε η σειρά του συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Θανάση Ανδρούτσου, για το παρθενικό γκολ στην Εθνική ομάδα, μόλις στην τρίτη συμμετοχή του: ο Πέλκας σέντραρε από δεξιά, η μπάλα κατέληξε στον Τσιμίκα αριστερά που έκανε το συρτό γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Ανδρούτσος, που είχε κάνει διαγώνια κίνηση μπαίνοντας στην περιοχή, διπλασίασε με πλασέ.

Οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο δεν βοήθησαν την ελληνική ομάδα, καθώς οι νεοεισελθόντες μπορεί να είχαν «φρέσκα πόδια» αλλά δεν μπήκαν στο πνεύμα του παιχνιδιού.

Η Νορβηγία κράτησε την μπάλα αλλά δεν μπορούσε να κάνει φάσεις και η μείωση του σκορ προήλθε από «στημένη» φάση, όταν σε εκτέλεση κόρνερ από δεξιά ο στόπερ Στράντμπεργκ νίκησε εύκολα τον Τζόλη, που δεν μπήκ καν στον κόπο να τον ενοχλήσει και με κεφαλιά μείωσε σε 1-2, στο 64ο λεπτό.

Αυτή, ουσιαστικά, ήταν και η μοναδική απειλή για την ελληνική εστία στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο θα έχει να θυμάται μόνο την αποτελεσματική ανασταλτική λειτουργία της κασι την καθήλωση του σταρ της Ντόρτμουντ Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έμεινε απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα...

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιάκομπ Κέλετ (Δανία)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στόλε Σολμπάκεν): Χάνσεν, Γκρέγκερσεν, Στράντμπεργκ, Άγιερ (88΄ Όλσεν), Μέλινγκ (69΄ Μπιόρκαν), Μίντσο (46΄ Σόρλοτ), Μπεργκ (69΄ Όρνες), Θόρσμπι (46΄ Θόρστβεντ), Έντεγκααρντ, Ζακάριασεν (46΄ Ρίερσον), Χάαλαντ.

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαν Σιπ): Βλαχοδήμος, Ανδρούτσος (90΄+4 Μπακάκης), Μαυροπάνος, Παπαδόπουλος, Τζαβέλλας, Τσιμίκας, Γαλανόπουλος (57΄ Ζέκα), Μπουχαλάκης (75΄ Σιώπης), Μάνταλος (57΄ Μπακασέτας), Μασούρας (58΄ Τζιόλης), Πέλκας (75΄ Παυλίδης).

Οι Νορβηγοί διεθνείς εμφανίστηκαν στο «Ροσαλέδα» φορώντας μπλούζες με σύνθημα υπέρ των αλλοδαπών εργαζομένων στα έργα υποδομής του Κατάρ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022. «Fair play για τους μετανάστες εργάτες» αναγραφόταν στην εμφάνισή τους, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους εργάτες του αραβικού κράτους. Η Νορβηγία έχει πρωτοστατήσει στις διαμαρτυρίες για τα δικαιώματα των μεταναστών εργατών, εξετάζοντας έως και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ της διοργάνωσης.





