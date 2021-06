Κόσμος

Τσαβούσογλου: Στο Παρίσι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη στη Γαλλία, μετά από μήνες εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, πραγματοποιεί ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα βρίσκεται σήμερα και αύριο, Δευτέρα, στη Γαλλία, στην πρώτη υψηλόβαθμη επίσκεψη που πραγματοποιείται έπειτα από μήνες εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και την ώρα που η Άγκυρα επιδιώκει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Παρίσι, όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα συναντήσει τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν για να συζητήσουν για "τις διμερείς σχέσεις, όπως και μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και "περιφερειακά και διεθνή" ζητήματα, αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλείται το AFP.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται την ώρα που η Άγκυρα επιδιώκει μια εξομάλυνση των σχέσεών της με το Παρίσι, έπειτα από μήνες εντάσεων σε πολλά θέματα μεταξύ των δύο χωρών, όπως η Λιβύη, η Συρία, η ανατολική Μεσόγειος ή ακόμη η επίθεση του Παρισιού κατά της τουρκικής επιρροής στο Ισλάμ στη Γαλλία, σχολιάζει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τον περσινό Οκτώβριο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αμφισβητήσει την "ψυχική υγεία" του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι διεξάγει μια "εκστρατεία μίσους" κατά του Ισλάμ, επειδή είχε υπερασπιστεί το δικαίωμα στα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ και για τις δηλώσεις του κατά του ισλαμιστικού "αυτονομισμού" στη Γαλλία.

Σε μια ένδειξη άμβλυνσης, οι δύο πρόεδροι είχαν τον Μάρτιο συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Άγκυρα έχει πολλαπλασιάσει από τις αρχές του έτους τις κινήσεις της προς τους δυτικούς και περιφερειακούς της συμμάχους για να εξέλθει από την αυξανόμενη απομόνωσή της στο περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καταλήγει το τηλεγράφημα του AFP.

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: επιπλέον φόρος 434 ευρώ μεσοσταθμικά

Θάλασσα Μαρμαρά: η βλέννα κάλυψε τα πάντα (εικόνες)

Καιρός: καταιγίδες και χαλάζι από Δευτέρα