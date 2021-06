Κόσμος

Κορονοϊός : σκάνδαλο με μάσκες στη Γερμανία

Ακατάλληλες μάσκες σε ευάλωτους πολίτες καταγγέλλεται ότι προόριζε το υπουργείο Υγείας της Γερμανίας.

Την παραίτηση του υπουργού Υγείας Γενς Σπαν (CDU) ζήτησε η ηγεσία του συγκυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), μετά την αποκάλυψη ότι το υπουργείο του σχεδίαζε να διαθέσει ακατάλληλες μάσκες σε άστεγους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, την άνοιξη του 2020, με το ξέσπασμα της πανδημίας, όταν οι προστατευτικές μάσκες δεν επαρκούσαν, ο Γενς Σπαν παρήγγειλε από την Κίνα εκατοντάδες εκατομμύρια μάσκες αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ χωρίς το σήμα CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την πίεση του χρόνου, το υπουργείο Υγείας ανέπτυξε σε συνεργασία με τον οργανισμό πιστοποίησης TUV Nord μια ταχεία διαδικασία ελέγχου ποιότητας, η οποία, όπως φαίνεται, δεν περιελάμβανε έλεγχο θερμοκρασίας ή προσομοίωση χρήσης. Συναρμόδιο είναι το υπουργείο Εργασίας - του οποίου ηγείται ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) Χουμπέρτους Χάιλ - , από όπου καθορίζονται τα πρότυπα ασφαλείας για τις προστατευτικές μάσκες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ των δύο υπουργείων σχετικά με το εάν τελικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι μάσκες και με ποιον τρόπο.

Στις αρχές του 2021 το υπουργείο Υγείας πρότεινε, όπως αναφέρει το Spiegel, οι μάσκες να διανεμηθούν δωρεάν σε άστεγους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες, προκαλώντας την αντίδραση του υπουργείου Εργασίας, το οποίο τόνισε ότι «η ασφάλεια και η υγεία ειδικά των ευάλωτων ομάδων πρέπει να έχουν προτεραιότητα» και ζήτησε να ελεγχθούν πλήρως οι μάσκες.

Σήμερα, ο αρχηγός του SPD Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς χαρακτήρισε την πρόταση του κ. Σπαν αφόρητη και ζήτησε από τον αρχηγό του CDU 'Αρμιν Λάσετ να τον αποσύρει από την κυβέρνηση. «Είναι ανάρμοστο και απάνθρωπο να χωρίζει ο υπουργός Υγείας τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους που δικαιούνται μάσκες δοκιμασμένης ποιότητας και σε εκείνους για τους οποίους οι όχι αρκετά καλές μάσκες θεωρούνται κατάλληλες για να προστατεύσουν τη ζωή τους. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε με υπουργό του SPD, θα γνωρίζαμε καλά τι έπρεπε να κάνουμε. Τώρα ο 'Αρμιν Λάσετ θα πρέπει να αναρωτηθεί εάν αυτή η σκανδαλώδης προσέγγιση παραμένει αποδεκτή για ένα κόμμα με χριστιανική επωνυμία», δήλωσε ο κ. Βάλτερ - Μπόργιανς και απάιτησε «γρήγορη απάντηση» από την ηγεσία του CDU.

Από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, ο εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε το SPD για προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώμης και επισήμανε ότι η διασφάλιση της ποιότητας «έχει πάντα απόλυτη προτεραιότητα», προσθέτοντας ότι τον περασμένο Φεβρουάριο το υπουργείο Υγείας συμφώνησε με το υπουργείο Υγείας για τον περαιτέρω έλεγχο της συγκεκριμένης παραγγελίας μασκών, οι οποίες προορίζονταν για ιδρύματα και άστεγους.

Στο μεταξύ, το φορτίο θα παρέμενε σε κρατικές αποθήκες και εφόσον έφθανε η ημερομηνία λήξης του, θα καταστρεφόταν. Επειδή ο έλεγχος καθυστερούσε, το υπουργείο Υγείας πρότεινε να διατίθενται μόνο οι μάσκες τύπου FFP2 της εγχώριας παραγωγής, όπως και συμβαίνει. «Το γιατί το Υπουργείο Εργασίας επιτρέπει να διαστρεβλώνεται η αλήθεια κατ΄αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τις σημερινές εκλογές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος προφανώς στις εκλογές στην Σαξονία - 'Ανχαλτ που διεξάγονται σήμερα. Όπως όμως σημειώνει το Spiegel, ο κ. Σπαν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το υπουργείο του πρότεινε αρχικά οι συγκεκριμένες μάσκες να διατεθούν σε άστεγους, άνεργους και άτομα με αναπηρία χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Ο Γενς Σπαν δεν δέχεται πάντως την επίθεση μόνο από τον κυβερνητικό εταίρο του κόμματός του και την αντιπολίτευση, αλλά και από κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες τον κατηγορούν ότι «δεν έχει καμία επαφή με τους πιο αδύναμους της κοινωνίας και τους μεταχειρίζεται ως ανθρώπους β' κατηγορίας».

