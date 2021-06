Κοινωνία

Κόρινθος: τρομακτικό τροχαίο δίπλα στην Διώρυγα (βίντεο)

Εξαιρετικά σφοδρή ήταν η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Δείτε τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Στα φανάρια, στην διασταύρωση της Διώρυγας, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από την σύγκρουση, ένα από τα ΙΧ έσπασε τις μπάρες και κατέληξε στον παράδρομο της εθνικής οδού.

Τραυματίστηκαν δύο άτομα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Nοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

