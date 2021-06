Μέγκαν και Χάρι: η Λίλι - Νταϊάνα έφερε “ενθουσιασμό” στο Παλάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες αντιδράσεις από το Μπάκιγχαμ, μετά την ανακοίνωση της γέννησης της κόρης του Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ, που θα πάρει το όνομα της Λαίδης Ντι.

(εικόνα από την πρώτη "εμφάνιση" του Άρτσι, πρώτου παιδιού της Μέγκαν και του Χάρι)

Η βασίλισσα Ελισάβετ και όλη η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας είναι «ενθουσιασμένοι» από τη γέννηση της κόρης του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγκαμ.

Η Λίλι - Νταϊάνα είναι το 11ο δισέγγονο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news.



Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild. pic.twitter.com/dGVeRpd3pK