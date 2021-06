Κόσμος

Μεξικό: Κομμένο κεφάλι πέταξε άνδρας σε εκλογικό τμήμα

Ένας άνδρας πέταξε ένα κομμένο κεφάλι σε ένα εκλογικό τμήμα, στη συνοικία Τεράσας δελ Βάγιε της πόλης Τιχουάνα, στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ, την ώρα που οι Μεξικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η προεκλογική εκστρατεία ήταν μια από τις πιο αιματηρές που έχουν καταγραφεί στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με την υπηρεσία συμβούλων ασφαλείας Etellekt, 91 πολιτικοί σκοτώθηκαν και οι επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 17,5%, στις 910 συνολικά, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές του 2017-18.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρες που πέταξε το κεφάλι προσπάθησε να φύγει τρέχοντας, αλλά δεν διευκρίνισαν αν συνελήφθη. Σε μικρή απόσταση βρέθηκαν πλαστικές σακούλες που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα και κομμένα χέρια.

Δεν είναι σαφές αν αυτό το βίαιο επεισόδιο σχετίζεται με τις εκλογές.

Περίπου 93,5 εκατομμύρια Μεξικανοί καλούνται να ανανεώσουν τις 500 έδρες της Κάτω Βουλής, να εκλέξουν 15 κυβερνήτες και χιλιάδες τοπικούς αξιωματούχους.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα περισσότερα επεισόδια εκλογικής βίας αφορούν τις δημοτικές εκλογές, καθώς οι συμμορίες ασκούν πιέσεις για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, με την ελπίδα ότι θα αυξήσουν τον έλεγχό τους στη διακίνηση ναρκωτικών και σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

