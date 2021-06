Αθλητικά

Προμηθέας: Ο Μάκης Γιατράς αποχωρεί από την ομάδα

Συγκινημένος ο Μάκης Γιατράς ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα της Πάτρας.

Ο Μάκης Γιατράς ανακοίνωσε και στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον αγώνα της ομάδας του με την ΑΕΚ, ότι αποχωρεί από τον πάγκο του Προμηθέα Πατρών.

«Θα πω λίγα πράγματα για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στο τέλος. Παλέψαμε με όσες δυνάμεις και παίκτες είχαμε. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ», σχολίασε αρχικά.

Και συνέχισε: «Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική δήλωση. Ίσως σήμερα -μακάρι να μην είναι- αλλά θέλω να κάνω τη δήλωση εδώ στην Πάτρα. Είναι το τελευταίο μου παιχνίδι με τον Προμηθέα στη Basket League. Έζησα στιγμές που δεν πίστευα ούτε στα όνειρά μου. Ευχαριστώ όσους ήταν κοντά μου και στα καλά και στα κακά, αλλά κυρίως που ήταν κοντά μου στα άσχημα, την οικογένειά μου, που με ανέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι δύσκολος».

Για να καταλήξει: «Χάνεσαι από τα παιδιά σου, από το σπίτι σου. Ευχαριστώ τα αδέρφια και τον πατέρα μου, τον κόσμο της Πάτρας και τους φιλάθλους όλης της Ελλάδας. Να ευχηθώ τα καλύτερα για τον Προμηθέα, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν καλύτερες στιγμές. Το σώμα μου δεν θα είναι εδώ, η καρδιά μου όμως σίγουρα θα είναι. Δεν είναι παραίτηση, είναι μία απόφαση που έχω πάρει εδώ και καιρό. Η σχέση μου με τους ανθρώπους του Προμηθέα είναι προσωπική. Έκλεισε ο κύκλος μου, αν έμενα εδώ μπορεί να της έκανα κακό. Ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε να ζήσω την καλύτερη χρονιά του Προμηθέα στην ιστορία όλων των επαρχιακών ομάδων».

