Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Μπουκουβάλα: Η Μυλωνοπούλου διασύρει το επάγγελμα του ψυχολόγου

"Πυρά" από την πρόεδρο των Ελλήνων Ψυχολόγων κατά της Ελένης Μυλωνοπούλου, η οποία αναφέρεται ως ψυχολόγος της Καρολάιν.

«Η Ελένη Μυλωνοπούλου», η οποία αναφέρεται ως ψυχολόγος της Καρολάιν που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, «δεν έχει ούτε πτυχίο, ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», η πρόεδρος των Ελλήνων Ψυχολόγων Βάσω Μπουκουβάλα.

«Μας έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα», τόνισε η κ. Μπουκουβάλα σημειώνοντας ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι ψυχολόγος η Ελένη Μυλωνοπούλου «παραβίασε το ιατρικό απόρρητο».

«Αποκάλυψε δημόσια τι της είχε εκμυστηρευτεί η κοπέλα, αυτό απαγορεύεται» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι ένας ψυχολόγος μόνο σε εισαγγελέα μπορεί να μιλήσει.

Πρόκειται για «διασυρμό του επαγγέλματός μας» και « παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας και του ελληνικού και του ευρωπαϊκού», τόνισε η κ. Μπουκουβάλα, προσθέτοντας ότι ένας ψυχολόγος «απαγορεύεσαι να γίνεται μάρτυρας υπεράσπισης ή κατηγορίας του πελάτη του».

Σύμφωνα με την κ. Μπουκουβάλα, «είδαμε ότι κάτι δεν πάει καλά γι’ αυτό την καλέσαμε να προσκομίσει το πτυχίο της και από το εξώδικο που μας έστειλε αποδεικνύεται περίτρανα, ότι δεν είναι ψυχολόγος».

