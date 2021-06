Αθλητικά

Euro 2020 - Ισπανία: ο Μπουσκέτς βγήκε θετικός στον κορονοϊό

Αναστάτωση και “αλλαγή πλάνων” για το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε.

Σοκ στην Εθνική Ισπανίας, καθώς ο Σέρχιο Μπουσκέτς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ύστερα από τεστ στο οποίο υποβλήθηκε την Κυριακή, προκαλώντας αναστάτωση στους Ίβηρες, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της τελικής φάσης του Euro 2020.

Η είδηση ανακοινώθηκε επισήμως από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που αναφέρει πως ο διεθνής μέσος ακολουθεί πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο, καθώς μεταφέρθηκε εκτός προπονητικό κέντρου τέθηκε σε καραντίνα.

Αυτό σημαίνει αλλαγή πλάνων για το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε, αφού στον προγραμματισμένο για την Τρίτη (8/6) φιλικό αγώνα εναντίον της Λιθουανίας θα συμμετάσχει η Εθνική Ελπίδων.

