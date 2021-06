Κοινωνία

Καιρός – Τάσος Αρνιακός: Ψυχρή εισβολή, με βροχές και καταιγίδες

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ψυχρές ευρωπαϊκές μάζες να φτάνουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του μετεωρολόγου του ΑΝΤ1, Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τις επόμενες ώρες αναμένεται ασταθές περιβάλλον με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς, ισχυρούς τοπικά ανέμους και πτώση του υδραργύρου.

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό η αστάθεια του καιρού θα διαρκέσει τις επόμενες 15 ημέρες και τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Για σήμερα Δευτέρα αναμένονται τοπικές μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά, από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα κεντρικά και στα νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα νότια και μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα βόρεια.

