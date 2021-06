Υγεία - Περιβάλλον

“Special Report” για τις επιπτώσεις του κορονοϊού (βίντεο)

Στις μακροχρόνιες επιπτώσεις του κορονοϊού εστίασε το τελευταίο επεισόδιο του “Special Report”.

Το «Special Report» παρουσίασε στην τελευταία εκπομπή γι’ αυτήν την τηλεοπτική σεζόν, μία έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του κορονοϊού, ο οποίος άλλαξε ριζικά τη ζωή πολλών συμπολιτών μας που ασθένησαν, ακόμη και ελαφριά.

Ο Τάσος Τέλλογλου επισκέφθηκε ασθενείς στο Ιατρείο Αποκατάστασης της 1ης Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αλλά και σε ένα ιδιωτικό κέντρο αποθεραπείας. Οι ασθενείς αυτοί δίνουν τη δική τους μάχη για να ανακτήσουν τις δυνάμεις, που έχασαν, όταν προσβλήθηκαν από τον ιό ώστε να μάθουν να αναπνέουν και να στέκονται ξανά μόνοι τους.

Γιατροί και ειδικοί θεραπευτές μιλούν για τα συμπτώματα που παρουσιάζουν συχνότερα οι πρώην ασθενείς, καθώς και για τον αγώνα που κάνουν οι ίδιοι στο πλευρό τους. Στο νοσοκομείο «Σωτηρία», η πνευμονολόγος Ράνια Κολτσίδα και η Επίκουρη Καθηγήτρια Γαρυφαλλιά Πουλάκου παρακολουθούν από την αρχή της πανδημίας τους ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο και εξηγούν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός φαινομένου που διεθνώς αποκαλείται «long covid», δηλαδή «εμμένον covid».

Τι μπορεί να αφήσει ως «κληρονομιά» στον ανθρώπινο οργανισμό ο κορονοϊός; Ποιο είναι το προφίλ των ασθενών της «χρόνιας covid» και τι μπορούν να κάνουν για να πάρουν πάλι τη ζωή τους στα χέρια τους;

