Τεχνολογία - Επιστήμη

Βασιλακόπουλος για AstraZeneca: δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο για τους διστακτικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Καθ. Πνευμονολογίας ΜΕΘ για τα fake news και τους "αλήτες γιατορύς", τον φόβο για τέταρτο κύμα, και τον εμβολιασμό των παιδιών.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθ. Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, «για να μην υπάρχει τέταρτο κύμα κορονοϊού, θα πρέπει να εμβολιαστούμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό το λέμε όλοι οι λογικοί επιστήμονες, διότι κυκλοφορεί και πολλοί τρέλα. Υπάρχει συνάδελφος, ιδιώτης χειρουργός, ο οποίος έστειλε επιστολή στην Ιατρική Σχολή, ότι θα με μηνύσει επειδή προτρέπω τους πολίτες να κάνουν τον εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Θα πρέπει να προστατεύεται ο απλός πολίτης από τα fake news που κυκλοφορούν. Ένα ποσοστό πολιτών διστάζουν να εμβολιαστούν επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαβάζουν πράγματα από επιστήμονες που δεν στέκουν. Το Κράτος θα έπρεπε να παρεμβαίνει όταν κάποιος λέει ψέματα».

«Μερικά πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα στην εφαρμογή και να «ξεφύγουν τα πράγματα» σε τοπικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι γενικά τα προνόμια στους εμβολιασμένους μπορεί να λειτουργήσουν θετικά. Το υγειονομικό σκέλος λέει ότι ο εμβολιασμένος έχει μικρή πιθανότητα να κολλήσει ο ίδιος ή να μεταδώσει τον ιό και αν κολλήσει ο ίδιος θα νοσήσει ελαφρά», σημείωσε σχετικά με την συζήτηση για την διακριτή μεταχείριση εμβολιασμένων και μη.

Για τους διστακτικούς να κάνουν την δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «αν κάποιος δεν έχει πάθει κάτι με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει με την δεύτερη δόση. Σε τελική ανάλυση, αν χρειαστεί, ας κάνουμε και εδώ ότι έκαναν άλλες χώρες, πράγματα που δεν είναι επιστημονικά «δικαιολογημένα», που δεν έχουν επιστημονική βάση, να κάνουν δηλαδή την δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο, αρκεί να πειστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί».

Για τον εμβολιασμό των παιδιών ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «ο κίνδυνος να υπάρξει παρενέργεια είναι μηδαμινός, ενώ στην Ελλάδα έχουμε ήδη θρηνήσει τρία παιδιά από κορονοϊό. Γιατί γονείς έχουν δισταγμό για τα εμβόλια; Γιατί υπήρχαν αλήτες γιατροί, όπως ενός Άγγλου που συνέδεσε το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού με τον αυτισμό. Έχουν γίνει εκατομμύρια παιδιά και δεν έχει υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στον κόσμο. Αν ένα παιδί νοσούσε και νοσηλευόταν στην Εντατική και σας έλεγα ότι υπάρχει ένα καινούριο αντιβιοτικό που μπορεί να το σώσει, θα το δίνατε; Ναι, είναι η απάντηση. Μα γιατί, ενώ είναι κάτι καινούριο; Το ίδιο ισχύει και για το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού».

Ειδήσεις σήμερα:

Self test - Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι: Τι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης στον ΑΝΤ1: Η υπόθεση θα εξιχνιαστεί

Σύγκρουση τρένων στο Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες