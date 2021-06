Πολιτική

“Special Report” – Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε έτοιμοι

To "Specia Report" ακολούθησε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία. Η συνομιλία με τους Έλληνες πιλότους.

Η κάμερα του “Special Report” και ο Χρήστος Μαζανίτης ακολούθησαν τον Κωνσταντίνο Φλώρο, ακολούθησε η κάμερα του “Special Report” στο Ριάντ της Σαουδική Αραβίας.

Ο Έλληνας στρατηγός έφτασε στη χώρα των 34 εκατομμυρίων κατοίκων -τη μεγαλύτερη της αραβικής χερσονήσου- μαζί με στενούς του συνεργάτες, έχοντας στις αποσκευές του δύο πολύ βαριές ευθύνες. Η μία είναι ιστορική, αφού είναι ο πρώτος Έλληνας Αρχηγός ΓΕΕΘΑ που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Η δεύτερη στρατηγική, αφού αφορά την ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ριάντ.

Το επόμενο πρωί ξεκινούμε για το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Οι υψηλοί ουρανοξύστες ξεχωρίζουν στο Ριάντ, όπου η θερμοκρασία μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας να αγγίξει και τους 45 βαθμούς. Στο σαουδαραβικό βασίλειο, που βρίσκεται σε ανοιχτή σύρραξη από το 2015 με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το γεωπολιτικό κλίμα δείχνει πάντως -ειδικά μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες- να βελτιώνεται, με συνομιλίες να διεξάγονται ακόμη και με μέχρι πρότινος λιγοτερο φιλικα διακείμενα κράτη, όπως το Κατάρ και το Ιράν.

Το παραδοσιακά καλό κλίμα μεταξύ Ριάντ και Αθήνας, ενισχύθηκε στα τέλη Απριλίου, κατά την επίσημη επίσκεψη των Ελλήνων υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στη σαουδαραβική πρωτεύουσα, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της διπλωματικής και αμυντικής τους συνεργασίας.

«Πρώτος αρχηγός ΓΕΕΘΑ που επισκέπτεται το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία για την Ελλάδα;», διερωτάται ο Κωνσταντίνος Φλώρος.

Πράγματι είναι γεγονός είναι η πρώτη επίσκεψη έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας όπως ήταν πρώτη φορά και η επίσκεψη που συνέβη πριν από μερικούς μήνες του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα.

«Είναι όπως καταλαβαίνετε πολύ σημαντικό η Ελλάδα να ανοίγει τα φτερά της και να βγαίνει έξω από την να συμμετέχει σε συνεργασίες και συνεργατικά σχήματα που έχουν σκοπό την επαύξηση της σταθερότητας της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή. Και έτσι λοιπόν συνεργαζόμενη η Ελλάδα με χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία όπως και με άλλες χώρες που έχουμε εξαιρετικού επιπέδου συνεργασίες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, φυσικά οι Ηνωμένες πολιτείες και η Γαλλία. Εξασφαλίζουμε λοιπόν με αυτό τον τρόπο και τις συνεργασίες αυτές ένα επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή μας» σημειώνει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Τη σημασία της επίσκεψης του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ δείχνει έμπρακτα ο Σαουδάραβας ομόλογός του, που παρασημοφορεί τον στρατηγό με το μετάλλιο πρώτης τάξης του βασιλέα Αμπντουλαζίζ του πρώτου. Πρόκειται για την ύψιστη διάκριση σε ξένο επισκέπτη της χώρας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με την ηγεσία των σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων, βρίσκεται η συμφωνία ανάπτυξης μιας πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot από την Ελλάδα, και η μεταφορά προσωπικού υποστήριξης 120 περίπου ατόμων, στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών στην πρόσφατη επίσκεψη τους.

Η Ελλάδα διαθέτει έξι πυροβολαρχίες του μεγάλου βεληνεκούς αντιαεροπορικού συστήματος που θωρακίζει τον εναέριο χώρο της. Είναι το ίδιο σύστημα που δεν κατάφερε να προμηθευτεί η Τουρκία, με αποτέλεσμα να στραφεί στους ρωσικούς πυραύλους S-400, προκαλώντας ρήγμα στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν απόρρητες, εκτιμάται ότι το αποκλειστικά αμυντικό σύστημα θα αναπτυχθεί για να προστατεύσει κάποιες από τις ενεργειακές πηγές της χώρας, που στο παρελθόν έχουν γίνει στόχος επιθέσεων μέσω βαλλιστικών πυραύλων και drones, και δεν θα βρίσκεται εκτεθειμένο προς τον περσικό Κόλπο και το Ιράν.

«Ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδος. Η πυροβολαρχία patriot η οποία πρόκειται να μετασταθμεύσει στο κράτος της Σαουδικής Αραβίας είναι για την επαύξηση των αμυντικών ικανοτήτων του βασιλείου σε επιθέσεις που δέχονται από αντάρτες στην περιοχή της Υεμένης.

Όπως γνωρίζετε το οπλικό σύστημα του patriot είναι ένα αμυντικό όπλο δεν είναι επιθετικό όπλο. Η Ελλάδα αποφάσισε να βοηθήσει τη φίλη χώρα στην ανάγκη η οποία προέκυψε και μάς ζητήθηκε. Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία βαίνουν από το καλό στο καλύτερο και τέτοιες χειρονομίες από την πλευρά της Ελλάδος. Είναι πραγματικά κινήσεις οι οποίες ενδυναμώνουν και εμπεδώνουν ακόμα περισσότερο την αίσθηση των κοινών ενδιαφερόντων και των κοινών προσπαθειών για την σταθερότητα και την ασφάλεια, στην ευρύτερη περιοχή η οποία είναι όμως πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Κοιτάξτε όταν έχεις κάποια οπλικά συστήματα και ένα από αυτά φεύγει, δεν θα ήταν αλήθεια να πει κάποιος ότι δεν θα λείψει. Όμως το θα λείψει είναι σχετικό.

Η αεράμυνα η ελληνική έχει πολλά μέσα και αλληλεπικαλυπτόμενα μέσα και βεβαίως αυτό το κενό δεν μας περίσσευε, αλλά δεν θα μας λείψει κιόλας. Έχουμε το σχεδιασμό και ήδη τον έχουμε έτοιμο για να τον υλοποιήσουμε όταν έρθει η ώρα να φύγει από την Ελλάδα η πυροβολαρχία patriot, έχουμε τη δυνατότητα και να το γεμίσουμε με άλλα μέσα, μεταξύ των οποίων και αεροπλάνα και άλλα αντιαεροπορικά και τα λοιπά, κι έτσι δεν θα υπάρξει οπωσδήποτε κανένα κενό στην κύρια αποστολή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που είναι η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας», απάντησε ερωτηθείς αν «θα μας λειψει».

Η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία κλιμακώθηκε την περασμένη χρονιά μέσω προκλητικών δηλώσεων και ενεργειών στον Έβρο και το Αιγαίο - ενέργειες που παραλίγο να οδηγήσουν σε θερμό επεισόδιο όταν η φρεγάτα Λήμνος προσέκρουσε στη φρεγάτα Κεμάλ Ρέις τον Αύγουστο. Μπροστά στις εξελίξεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο, βασιζόμενη σε κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα.

«Βλέπετε να επαναλαμβάνεται το θερμό καλοκαίρι του 2020; Βλέπετε να ηρεμεί η κατάσταση με την Τουρκία είναι το ερώτημα που έχει όλος ο κόσμος. Μάντης δεν μπορώ να γίνω. Η περσινή χρονιά όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά.

Η Ελλάδα έχει δείξει μεγάλη εξωστρέφεια μετά την κρίση του Έβρου όπου προσπάθησε η Τουρκία να εργαλειοποιήσει τους μετανάστες και στην ουσία να κάνει εισβολή στην Ελλάδα. Μετά την περιπέτεια που είχαμε και με τις ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με το Ορούτς Ρέις όπου αναγκαστήκαμε να κρατήσουμε σε επιφυλακή πολύ πολύ χρόνο πολλές δυνάμεις.

Η Ελλάδα μέσω των συνεργατικών σχημάτων τα οποία αναπτύσσει στην περιοχή προσπαθεί σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, και την καλώς εννοούμενη πολιτισμένη διαδικασία του να λύνεις τα προβλήματα μέσα σε ένα πλαίσιο κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο των κρατών λοιπόν τα οποία ενδιαφέρονται και έχουν την ίδια στόχευση με την Ελλάδα, είναι και η Σαουδική Αραβία, όπως είναι και τα Εμιράτα και όπως είπα, η Αίγυπτος το Ισραήλ Ιορδανία, προκειμένου όλοι μαζί να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα στην περιοχή. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτό το σχήμα αρκεί να θέλει να χρησιμοποιήσει τα δια εργαλεία που προανέφερα, το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες προκειμένου να επιλύονται ειρηνικά τα προβλήματα και τα θέματα. Η Ελλάδα το απέδειξε. Κάθισε στο τραπέζι συζήτησε με την Ιταλία κάθισε στο τραπέζι συζήτησε με την Αίγυπτο βρέθηκαν λύσεις. Είμαστε ανοιχτοί.

Δεν ξέρω αν θα επιχειρηθούν τα ίδια πράγματα ή αλλά ή δεν ξέρω αν θα ξανά είναι το ίδιο έντονη χρονιά όπως ήταν το περσινό καλοκαίρι. Αυτό που ξέρω σίγουρα όμως είναι ότι εμείς δεν επαναπαυόμαστε είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε τι θα κάνουμε,ξέρουμε πως θα το κάνουμε, ξέρουμε γιατί θα το κάνουμε και να είναι όλοι σίγουροι ότι θα το κάνουμε», δήλωσε ο Κ.Φλώρος.

Την δεύτερη ημέρα της ελληνικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, συνοδεία του αρχηγού της Σαουδαραβικής Αεροπορίας, το “Special Report” πέταξε με στρατιωτική πτήση βόρεια προς το Ταμπούκ και την αεροπορική βάση του “βασιλιά Faizal”. Εδώ βρίσκονται πολλά από τα θηριώδη F-15 της σαουδαραβικής αεροπορίας, αλλά και ελληνικά μαχητικά F-16, που βρέθηκαν για πρώτη φορά επί σαουδαραβικού εδάφους.

Τα τέσσερα ελληνικά f-16 προσγειώθηκαν στη Βόρεια Σαουδική Αραβία στη βάση του Τομπούκ, μαζί τους προσγειώθηκε κι ένα C-130. Το οποίο μετέφερε τεχνικούς αλλά και την ομάδα επίγειας εξυπηρέτησης, καθώς και πολλά κιβώτια εξοπλισμού.

Στόχος της ελληνικής αποστολής, ήταν η ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο αεροποριών στο πλαίσιο της άσκησης Falcon Eye 2. Δεν είχαν περάσει παρά μόλις 3 μήνες από τότε που τα σαουδαραβικά “γεράκια της ερήμου” βρέθηκαν στην Σούδα, στο πρώτο σκέλος της διμερούς άσκησης. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής μίλησαν στο Special Report.

«Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε η πρώτη μοίρα που μεταφέραμε την ελληνική σημαία και τα ελληνικά φτερά στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια διαφορετική εμπειρία, πρωτόγνωρη, είμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, από το Αιγαίο, στο οποίο θα εκπαιδευτούμε και θα αποκομίσουμε πολλά οφέλη», δήλωσε ο πιλότος Κώστας Μάλαμας.

«Συνολικά ήρθαμε 28 άτομα για να εξυπηρετήσουμε 4 αεροσκάφη F-16», απαντά σε σχετική ερώτηση ο τεχνικός, υποσμηναγός Ψαρογιώργης.

«Σαν εμπειρία είναι πρωτόγνωρη, δεν περίμενα ποτέ σαν άνθρωπος ότι θα φτάσω σε αυτή τη χώρα, ή ότι θα την επισκεφτώ . Όλα κινούνται σε ένα σύννεφο, στο οποίο φαντάζεσαι τι μπορεί να είναι εδώ πέρα και τα έρχεσαι τα βλέπεις και βλέπεις πόσο μπροστά είναι σαν λαός σα χώρα, πόσο φιλόξενοι είναι απέναντί σου και αυτό που έχεις κατά νου, ουσιαστικά επαληθεύεται καθημερινά», συμπλήρωσε.

Στα μέλη της μοίρας 341 -ή αλλιώς “καρέ των άσσων”, όπως είναι το παρατσούκλι της- από την 111 πτέρυγα μάχης στον Βόλο, απευθύνθηκε ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Αναλαμβάνουμε το ρόλο που πρέπει να παίζουν οι ένοπλες δυνάμεις που είναι ρόλος σταθεροποίησης της περιοχής, ρόλος παροχής ασφάλειας κι αυτό είναι η Ελλάδα τελικά στην περιοχή ενδιαφέροντος της και η περιοχή ενδιαφέροντος της Ελλάδος δεν είναι πλέον ο στενός χώρος που ήμασταν, που αφορά μόνο τον ελληνικό χώρο αλλά τα ενδιαφέροντα της Ελλάδος επεκτείνονται και πέρα από τα σύνορά μας σε ότι αφορά τις συνεργασίες με φίλες και σύμμαχος χώρες όπως η Σαουδική Αραβία».

«Σε ευχαριστώ για την ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Η περιοχή μας είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι και η καλύτερη του κόσμου από πλευράς ασφάλειας και προκλήσεων. Προκλήσεις υπάρχουν πολλές και δεν αναφέρομαι κατ ανάγκη στην Τουρκία, υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή, όπως είναι η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη, είναι γενικώς μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αναταραχή. Αυτή λοιπόν την αναταραχή η Ελλάδα και τα άλλα κράτη δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να την εκμεταλλευτούν προς ίδιον όφελος, αλλά αντιθέτως θέλουν να επιλυθούν τα προβλήματα και οι λύσεις πρέπει να είναι πολιτικές και στη Συρία και στη λιβύη, προϋποθέτουν κάποια πράγματα, την αποχώρηση ξένων στρατευμάτων προκειμένου να ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ως πρόσφυγες στις περιοχές τους, στις εστίες τους», απάντησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ερωτηθείς για το «πόσο σημαντική είναι η αμυντική διπλωματία για τη χώρα μας και ποιο είναι το προσωπικό στίγμα που εσείς φέρνετε στην προσπάθεια;».

Και συμπλήρωσε πως «η Ελλάδα θέλει να είναι στην κατηγορία των κρατών που είναι πάροχοι ασφάλειας και όχι καταναλωτές ασφάλειας. Αυτές είναι οι προσπάθειες μας και σ αυτό και σ αυτό συντείνουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται μία εκ των οποίων είναι και με τη Σαουδική Αραβία, που είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ, γινόμενος δεκτός από τον Σαουδάραβα αρχηγό. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες πάρα πολύ παραγωγικές, σχεδιάσαμε το μέλλον, είπαμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτά που κάναμε μέχρι τώρα αλλά το μέλλον θα είναι καλύτερο και λαμπρότερο και όχι μόνο στον αεροπορικό τομέα, αλλά και στην ξηρά και στη θάλασσα. Ήταν μια πολύ πετυχημένη επίσκεψη κατά την άποψή μου, και πιστεύω ότι θα έχει και συνέχεια. Μία επιτυχία όμως η οποία έχει προκαλέσει εκνευρισμό αρκετό εκνευρισμό στην πλευρά της Τουρκίας...

Εδώ θα απαντήσω ποδοσφαιρικά. Μην κοιτάτε τι κάνουν οι αντίπαλοι κοιτάξτε πώς παίζουμε εμείς. Θα αρκεστούμε λοιπόν σε αυτά που κάνουμε εμείς. Νομίζω ότι κάνουμε σε κάποιο βαθμό καλά πράγματα, επενδύουμε σε σχέσεις ειλικρινείς, με κράτη τα οποία έχουν τα ίδια συμφέροντα και ενδιαφέροντα με εμάς. έχουμε κοινούς στόχους για τη σταθερότητα της περιοχής και νομίζω ότι κάνοντας αυτό, θα βρουν το δρόμο και αυτοί που πρέπει προκειμένου να κάνουν κι αυτοί το ίδιο και να συμμετέχουν συνεργατικά σε σχήματα τα οποία θα παρέχουν ειρήνη και τελικά ευημερία στους λαούς των οποίων ως ένοπλες δυνάμεις ανήκουμε. Εμείς στον ελληνικό λαό οι άλλοι στις δικές τους κοινωνίες και στους δικούς τους λαούς».

Κατά την παραμονή τους στη βάση “βασιλιάς Φαϊζάλ”, ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Σαουδάραβας ομόλογός του παρακολούθησαν μία εντυπωσιακή επιχειρησιακή άσκηση από τα ελληνικά F-16 και τα σαουδαραβικά F-15. Την παράσταση, όμως, έκλεψε το σμήνος αεροπορικών επιδείξεων της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Τα «Saudi Hawks», που έχουν συμπεριληφθεί στις σελίδες του βιβλίου Γκίνες για τις περίτεχνες πτήσεις τους, έκοψαν την ανάσα με τα ριψοκίνδυνα περάσματά τους, κάνοντας άφεση μπλε καπνού προς τιμήν των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πράσινου. Μια ένδειξη πως η αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών πρόκειται να συνεχιστεί.

