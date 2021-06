Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από τον εκπαιδευτή του πιλότου για την ληστεία “καρμπόν”

Για την επίθεση «καρμπόν», που δέχθηκαν ο ίδιος και η σύζυγος του πριν από τρία χρόνια μίλησε ο εκπαιδευτής πιλότων, από τον οποίο πήρε το δίπλωμα χειριστή αεροσκαφών ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν.



Ο εκπαιδευτής πιλότων, από τον οποίο πήρε το δίπλωμα χειριστή αεροσκαφών ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τους διαρρήκτες στα Γλυκά Νερά, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για την επίθεση «καρμπόν», που δέχθηκαν ο ίδιος και η σύζυγος του πριν από τρία χρόνια.

Όπως είπε, «μοιάζει φοβερά ο αρχηγός και στις δύο περιπτώσεις και επειδή δεν αναγνωρίστηκε ούτε από εμένα ούτε από τον Μπάμπη από τις φωτογραφίες στις τράπεζες δεδομένων, έχει αποθρασυνθεί», ανέφερε στον ΑΝΤ1.

«Έχουν αποθρασυνθεί, σε εμένα ήρθαν στις δέκα και τέταρτο, καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Είναι βάναυσοι και χρησιμοποιούν τα χέρια τους κατά των γυναικών, που τις θεωρούν πιο αδύναμες. Είναι βάναυσοι και μισογύνηδες. Ελπίζω η Αστυνομία να βρει άκρη σε αυτήν την ιστορία και αν υπάρχει κάτι κοινό με την υπόθεση της άτυχης Καρολάιν, να βοηθήσω κι εγώ», σημείωσε ο πιλότος.

Όπως προσέθεσε, «Ο Μπάμπης το ήξερε το περιστατικό, όταν άκουσε και τα δικά του χαρακτηριστικά μιλήσαμε και πάλι με τον Μπάμπη, είδαμε ότι ο αρχηγός ταιριάζει και μίλησα και με την Ασφάλεια. Δυστυχώς, δεν υπήρχε η φωτογραφία του, αλλιώς θα το αναγνωρίζαμε. Προφανώς δεν είναι σεσημασμένος ακόμα. Μας έδειξαν 250 φωτογραφίες».

«Εμείς είχαμε ανοιχτή μια μπαλκονόπορτα και βλέπαμε τηλεόραση. Μετά από λίγο θα κλείναμε τα ρολά και θα βάζαμε συναγερμό. Κατασκόπευαν και ξέρανε τι γίνεται. Πριν με δέσουν τους επιτέθηκα και κάποια στιγμή ήρθε ο αρχηγός από πίσω, με χτύπησε από πίσω, έχασα τις αισθήσεις μου και ξύπνησε δεμένος χειροπόδαρα στον καναπέ. Ίδια περίπτωση είναι και στον Μπάμπη. Στην δική μας περίπτωση δεν είχαν περίστροφο όπως στον Μπάμπη, είχαν ρόπαλα και εγώ ήμουν με γυμνά χέρια», ανέφερε στην μαρτυρία του.

«Μιλούσαν αλβανικά, διότι αναγνώρισα μια δύο λέξεις, επειδή έκανα δρομολόγια με το ελικόπτερο στα Τίρανα. Αυτό συνέβη όταν τους πήρε τηλέφωνο ο τσιλιαδόρος, μάλλον τους είπε να κάνουν γρήγορα γιατί ο δρόμος είναι πολυσύχναστος», κατέληξε.

