Αντικειμενικές αξίες – ΕΝΦΙΑ: Ανακοινώσεις από τον Χρήστο Σταϊκούρα

Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες και τον ΕΝΦΙΑ ανακοινώνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος πραγματοποιούν ανακοινώσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών, την επικαιροποίηση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων και τον νέο ΕΝΦΙΑ.

Τι ανέφεραν τα σενάρια

Μεγάλες ανατροπές στο χάρτη των αντικειμενικών αξιών ακινήτων αποφάσισε η Κυβέρνηση, που επηρεάζουν και τον ΕΝΦΙΑ. Μετά από πολύμηνη προετοιμασία και αναβολές στη σκιά της πανδημίας, οι νέες τιμές αναμένεται να δημοσιευθούν σήμερα στο ΦΕΚ φέρνοντας αυξήσεις σε περίπου 6.000-7.000 ζώνες, μειώσεις σε 3.000-4.000 ζώνες και εντάξεις 3.500 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2022 ενώ το αργότερο τον ερχόμενο Νοέμβριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τον ΕΝΦΙΑ του 2022, μετά τις αλλαγές με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικός φόρος βεβαιώνουν 2,5 δις. ευρώ έσοδα σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, τα έσοδα αυτά δεν πρόκειται να μεταβληθούν.

Ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει εξαιτίας των αυξημένων τιμών και των νέων περιοχών που εντάσσονται στο σύστημα σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ώστε, αν καταστεί δυνατό, ο ΕΝΦΙΑ του 2022 να είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 8% με πιθανό λίφτινγκ και στον συμπληρωματικό φόρο.

Από το 2022, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινούν να πληρώνονται από τον Μάρτιο δίνοντας τη δυνατότητα καθιέρωσης ακόμα και 10 μηνιαίων δόσεων. Όπως αποκάλυψε η 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, την περασμένη εβδομάδα «οι Αρχές σχεδιάζουν μια σημαντική μεταρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ για το 2022 με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές. Αυτό συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη ενημέρωση της φορολογικής βάσης ΕΝΦΙΑ, βάσει των πρόσφατα ψηφιοποιημένων ζωνών αξίας του ευρύτερου φόρου ιδιοκτησίας. Η ευρύτερη φορολογική βάση θα επιτρέψει μια σημαντική μεταρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ που θα νομοθετηθεί έως τον Νοέμβριο του 2021.

Η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα ακολουθήσει στις αρχές του 2022 με τις πρώτες πληρωμές τον Μάρτιο του 2022. Έτσι, οι πληρωμές του φόρου θα απλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αντί να επικεντρώνονται παράλληλα με τις πληρωμές φόρου εισοδήματος κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους».

