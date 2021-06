Πολιτική

Αναγνωστόπουλος για self test: λογική η “απαλλαγή” για τους πλήρως εμβολιασμένους

Τι είπε ο ΓΓ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την δήλωση των αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων στην ειδική πλατφόρμα. Πότε ξεκινούν τα ραντεβού για άτομα 25-29 ετών.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, «όλα είναι έτοιμα για την δήλωση των αποτελεσμάτων των self test στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr από τους ιδιωτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε ότι «υπάρχει μια βασική διαφορά σε ότι αφορά τα self test και τα ψηφιακά πιστοποιητικά, καθώς τα πρώτα αφορούν αυτοέλεγχο που γίνεται με την ευθύνη του πολίτη και τα δεύτερα εκδίδονται, αφού κάποιος νοσήσει ή κάνει έλεγχο PCR σε πιστοποιημένο κέντρο ή έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και εκδίδονται από πιστοποιημένες Αρχές».

«Ο πολίτης περιμένει να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση ώστε όσοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου να μην υποχρεώνονται σε self test», ανέφερε ο κ. Αναγνωστόπουλος, αναφορικά με την συζήτηση για τα προνόμια σε εμβολιασμένους και την σχετική συζήτηση που αναμένεται να γίνει την Τετάρτη από την Επιτροπή των ειδικών.

Σε ότι αφορά την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι «σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για τον ορισμό ραντεβού», που αφορούν το εν λόγω τμήμα του πληθυσμού, ενώ εν αναμονή είναι και η οριστικοποίηση της διαδικασίας για τον εμβολιασμό κατ΄ οίκον όσων δεν μπορούν να μετακινηθούν και θέλουν να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού.

CDC: όχι τακτικοί έλεγχοι σε πλήρως εμβολιασμένους

Την ίδια ώρα, οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζοντας τις νεότερες οδηγίες του CDC, αναφέρουν ότι «σε περίπτωση που κάποιος πλήρως εμβολιασμένος αναπτύξει συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας ή κόπωση, τότε πρέπει να υποβληθεί σε τεστ και να μπει σε καραντίνα. Οι περισσότεροι πλήρως εμβολιασμένοι, δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα, να απομονωθούν από την εργασία τους, ή να κάνουν τεστ μετά την έκθεση σε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα, καθώς η πιθανότητα να αναπτύξουν λοίμωξη είναι μικρή, αλλά πρέπει να παρακολουθούν για πιθανή ανάπτυξη συμπτωμάτων 14 μέρες μετά την έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα».

«Οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν πολύ μικρό κίνδυνο να νοσήσουν και να μεταδώσουν τον ιό, ενώ έχουν συνήθως ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορούν να εξαιρεθούν από τα τεστ μαζικού ελέγχου που γίνονται στους χώρους εργασίας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως εργαζόμενοι σε χώρους υγείας, ή φυλακές όπου μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν μαζικές εξάρσεις του ιού. Οποιοσδήποτε βγει θετικός σε τεστ COVID-19 πρέπει να απομονωθεί για 10 ημέρες. Οι πλήρως εμβολιασμένοι μπορούν να ταξιδεύουν εντός της χώρας, χωρίς τεστ ή καραντίνα, ενώ για τα ταξίδια στο εξωτερικό ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Πολλές διαφορετικές λοιμώξεις εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα με τη λοίμωξη COVID-19, αλλά δεν υποβαλλόμαστε σε τεστ ρουτίνας για αυτές, οπότε δε θα χρειάζεται με την πρόοδο του μαζικού εμβολιασμού να υποβαλλόμαστε σε διαδοχικά τεστ», σημειώνουν οι ειδικοί.?

