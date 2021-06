Πολιτική

Κορονοϊός - Προνόμια σε εμβολιασμένους: Τα σενάρια που είναι στο τραπέζι

Στην επιτροπή των ειδικών του Υπουργείου Υγείας το σχέδιο με τις διευκολύνσεις για όσους έχουν εμβολιαστεί. Από πότε εξετάζεται να εφαρμοστούν τα προνόμια.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Η Κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα φέρνει ενώπιον της επιτροπής των ειδικών του Υπουργείου Υγείας το σχέδιο με τις διευκολύνσεις, που θα απολαμβάνουν στην καθημερινότητα τους όσοι έχουν εμβολιαστεί.



«Κερδίζω πίσω την Ελευθερία μου» αποκαλούν ατύπως κυβερνητικοί αξιωματούχοι το σχέδιο με τους επιπλέον βαθμούς ελευθερίας που θα απολαμβάνουν όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο.



Τα σενάρια, που θα συζητήσει η Κυβέρνηση με την επιτροπή των ειδικών αυτή την εβδομάδα, προβλέπουν το εξής γενικό περίγραμμα:

Λειτουργία κλειστών χώρων (πχ καταστήματα εστίασης) με πληρότητα μεταξύ 80-100%, όταν φιλοξενούν μόνο εμβολιασμένους. Για παράδειγμα θα μπορούσε να μην υπάρχει όριο καθήμενων στο τραπέζι, αν οι συνδαιτημόνες είναι όλοι εμβολιασμένοι.

Απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας ενός self test την εβδομάδα για να πάνε στην εργασία τους. ενδεχομένως για να πάνε στο γυμναστήριο ή να παρακολουθήσουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις.

Σε δεύτερο χρόνο, μετά την καλοκαιρινή σεζόν, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα των πλήρως εμβολιασμένων να μην φορούν μάσκα.

H Κυβέρνηση ευελπιστεί να δώσει έτσι περαιτέρω ώθηση και στους εμβολιασμούς, καθώς το ενδιαφέρον κάποιων ηλικιακών ομάδων να κάνουν το εμβόλιο διαπιστώνεται ότι φθίνει.





CDC: όχι τακτικοί έλεγχοι σε πλήρως εμβολιασμένους

Την ίδια ώρα, οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζοντας τις νεότερες οδηγίες του CDC, αναφέρουν ότι «σε περίπτωση που κάποιος πλήρως εμβολιασμένος αναπτύξει συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας ή κόπωση, τότε πρέπει να υποβληθεί σε τεστ και να μπει σε καραντίνα. Οι περισσότεροι πλήρως εμβολιασμένοι, δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα, να απομονωθούν από την εργασία τους, ή να κάνουν τεστ μετά την έκθεση σε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα, καθώς η πιθανότητα να αναπτύξουν λοίμωξη είναι μικρή, αλλά πρέπει να παρακολουθούν για πιθανή ανάπτυξη συμπτωμάτων 14 μέρες μετά την έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα».

«Οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν πολύ μικρό κίνδυνο να νοσήσουν και να μεταδώσουν τον ιό, ενώ έχουν συνήθως ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορούν να εξαιρεθούν από τα τεστ μαζικού ελέγχου που γίνονται στους χώρους εργασίας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως εργαζόμενοι σε χώρους υγείας, ή φυλακές όπου μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν μαζικές εξάρσεις του ιού. Οποιοσδήποτε βγει θετικός σε τεστ COVID-19 πρέπει να απομονωθεί για 10 ημέρες. Οι πλήρως εμβολιασμένοι μπορούν να ταξιδεύουν εντός της χώρας, χωρίς τεστ ή καραντίνα, ενώ για τα ταξίδια στο εξωτερικό ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Πολλές διαφορετικές λοιμώξεις εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα με τη λοίμωξη COVID-19, αλλά δεν υποβαλλόμαστε σε τεστ ρουτίνας για αυτές, οπότε δε θα χρειάζεται με την πρόοδο του μαζικού εμβολιασμού να υποβαλλόμαστε σε διαδοχικά τεστ», σημειώνουν οι ειδικοί.





