Βραζιλία: Η Μανάους στις φλόγες λόγω θανάτου διακινητή (εικόνες)

Μια ολόκληρη πόλη παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ διεκόπη και η κυκλοφορία όταν οι συμμορίες «ανέλαβαν» δράση ως αντίποινα.

Δεκατέσσερα λεωφορεία και δύο περιπολικά της αστυνομίας πυρπολήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην πόλη Μαναούς, στη Βραζιλία, σε αντίποινα για τον θάνατο ενός διακινητή ναρκωτικών, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων διακόπηκαν μέχρι να αναπτυχθούν στην πόλη ενισχύσεις της αστυνομίας. Η Μαναούς είναι μια πόλη του Αμαζονίου που έχει πληγεί σφοδρά από την πανδημία της Covid-19.

Ο υπουργός Ασφάλειας της Πολιτείας Αμαζόνας, Λουισμάρ Μπονάτες, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι η εντολή για την πυρπόληση των οχημάτων προήλθε από τη φυλακή όπου κρατούνται οι ηγέτες συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά.

Οχήματα πυρπολήθηκαν επίσης και σε δύο γειτονικές πόλεις.

