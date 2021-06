Κόσμος

Υεμένη: βομβάρδισαν βενζινάδικο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο μακελειό στην πολύπαθη Υεμένη. Άμαχοι και πάλι οι νεκροί από την επίθεση των Χούθι.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι αναγνώρισαν χθες Κυριακή ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτική βάση στη βόρεια Υεμένη κοντά στην οποία σκοτώθηκαν δεκατέσσερις άμαχοι το Σάββατο, σύμφωνα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και ζήτησαν να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για το επεισόδιο αυτό.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης κατηγόρησε το Σάββατο τους Χούθι ότι βομβάρδισαν πρατήριο καυσίμων στη Μαρίμπ, έσχατο οχυρό των κυβερνητικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της εμπόλεμης Υεμένης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άμαχοι.

Μέσω Twitter ανώτερο στέλεχος των Χούθι, ο Μοχάμεντ Άλι αλ Χούθι, υποσχέθηκε ότι θα δοθούν «αποζημιώσεις» στους συγγενείς των θυμάτων εάν η οργάνωσή του αποδειχθεί πως ευθυνόταν για τους θανάτους αμάχων.

Είναι μάλλον σπάνιο οι αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν να παραδέχονται ότι έπληξαν στόχους κοντά σε σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους άμαχοι.

«Υποβάλαμε ερώτημα στο υπουργείο Άμυνας (σ.σ. της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης των Χούθι) και μας είπε ότι δεν βομβαρδίστηκε παρά μόνο στρατιωτική βάση», σημείωσε ο Μοχάμεντ Άλι αλ Χούθι.

«Ζητάμε να διενεργήσει έρευνα για το ζήτημα ανεξάρτητη επιτροπή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δύο κατοίκους της περιοχής, το πρατήριο καυσίμων απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από τη βάση και στρατιωτικοί πάνε συχνά σε αυτό με τις οικογένειές τους για να κάνουν ανεφοδιασμό σε καύσιμα.

Οι αντάρτες «θα είναι υποχρεωμένοι να δώσουν αποζημιώσεις» εάν η έρευνα που θα διενεργηθεί καταλήξει στο συμπέρασμα πως ευθύνονται για τους θανάτους των 14 αμάχων, ανέφερε ο κ. Αλ Χούθι.

Από τον Φεβρουάριο, οι σιίτες αντάρτες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις για να αποσπάσουν τη Μαρίμπ, επαρχία πλούσια σε πετρελαϊκά κοιτάσματα, από τις δυνάμεις που ορκίζονται πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, οι οποίες υποστηρίζονται από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Η ένοπλη σύρραξη στην Υεμένη κορυφώθηκε το 2014, όταν οι Χούθι εφορμώντας από οχυρά τους στον βορρά κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σανάα και μεγάλο μέρος της χώρας. Έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με οργανώσεις αρωγής, ενώ εκτόπισε εκατομμύρια άλλους.

Πάνω από τα δύο τρίτα των περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας, που είναι αντιμέτωποι με επιδημίες και λιμό, εξαρτώνται από τη διεθνή βοήθεια στη χώρα όπου εκτυλίσσεται αυτή που ο ΟΗΕ αποκαλεί τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report” – Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε έτοιμοι

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Μπουκουβάλα: Η Μυλωνοπούλου διασύρει το επάγγελμα του ψυχολόγου

Αναγνωστόπουλος για self test: λογική η “απαλλαγή” για τους πλήρως εμβολιασμένους