NBA: Οι Κλίπερς ξεπέρασαν Μάβερικς και Ντόνσιτς

Στα ημιτελικά της Δυτικής περιφέρειας προκρίθηκαν οι Κλίπερς, που επικράτησαν του Ντάλας παρά τη συγκλονιστική προσπάθεια του Λούκα Ντόνσιτς.

Στα ημιτελικά της Δυτικής περιφέρειας προκρίθηκαν οι Κλίπερς, που επικράτησαν του Ντάλας Μάβερικς στο Λος Άντζελες με 126-111 παρά τη συγκλονιστική προσπάθεια του Λούκα Ντόνσιτς. Ο Σλοβένος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 46 πόντους (12/19 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 7/11 βολές) ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ σε 45 λεπτά συμμετοχής αλλά ήταν απελπιστικά μόνος απέναντι στους Κλίπερς που έδειχαν πιο ομάδα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Καγουάι Λέοναρντ με 28 πόντους (9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές), 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Μάρκους Μόρις με 23 πόντους (7/9 τρίποντα) και Πολ Τζορτζ με 22 πόντους (6 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Για τους Μάβερικς, πέραν του Ντόνσιτς, ο Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ είχε 18 πόντους και ο Κριστάπς Πορζίνγκις είχε 16 πόντους (0/5 τρίποντα).

Οι Κλίπερς θα αντιμετωπίσουν την Γιούτα στα ημιτελικά της Δύσης του ΝΒΑ.

