Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Πιθανό ένα 4ο κύμα αν δεν εμβολιαστούμε πλήρως

Συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη η επιτροπή των λοιμωξιολόγων, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», για το ενδεχόμενο περαιτέρω χαλάρωσης των μέτρων κατά του κορονοϊού και την πιθανότητα να δοθούν προνόμια στους πλήρως εμβολιασμένους.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αν τα νούμερα το επιτρέπουν θα υπάρχει νέα χαλάρωση, ωστόσο είπε πως δεν μπορεί να προβλέψει τις αποφάσεις της επιτροπής. «Περιμένουμε σαφή βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην χώρα μετά τις 15 Ιουνίου», είπε.

Για την συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με το ενδεχόμενο να δοθούν προνόμια σε εμβολιασμένους ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε ότι είναι γεγονός πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλες δυνατότητες από του ανεμβολίαστους.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «στην χώρα έχουμε πρόβλημα με τους άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί», τονίζοντας πως «οι δυο στους τρεις που έχουν εμβολιαστεί δεν είναι αφελείς»

Παράλληλα, ανέφερε με δεικτικό τρόπο για όσους δεν εμβολιάζονται πως «αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη ενημέρωση από ότι το επιστημονικό προσωπικό της χώρας τότε έχουμε πρόβλημα» και υπογράμμισε ότι «είναι πιθανό ένα 4ο κύμα αν δεν εμβολιαστούμε πλήρως».

