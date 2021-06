Πολιτική

Φλαμπουράρης: ποιος κλέφτης; Γερανός πήρε το αμάξι, χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι φρουροί του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν ήταν κλέφτης τελικώς που «έβαλε χέρι» στο ιδιωτικό αυτοκίνητο του, αλλά ο Δήμος Αθηναίων. Ερωτήματα για τους αστυνομικούς φρουρούς του πρώην Υπουργού.

(εικόνα αρχείου)

Στο πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων είχε καταλήξει το αυτοκίνητο του πρώην υπουργού και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη, καθώς, ήταν πάρα πολύ καιρό ακινητοποιημένο έξω από το σπίτι του, στην περιοχή των Εξαρχέιων. Μάλιστα, ο Δήμος είχε ενημερώσει ότι θα το "σηκώσει". εάν ο ιδιοκτήτης δεν φροντίσει να μετακινήσει το όχημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Φλαμπουράρης μετέβη σήμερα το πρωί στην μάντρα, όπου φυλάσσονται τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που παίρνει ο γερανός του Δήμου, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.

Οι αστυνομικοί φρουροί του κ. Φλαμπουράρη διαπίστωσαν χθες ότι το αυτοκίνητο έλειπε από τη θέση του και αμέσως δήλωσαν κλοπή. Κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και τελικώς διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο δεν το πήρε κλέφτης, αλλά ο Δήμος με γερανό, προκαλώντας όμως άλλα ερωτήματα, καθώς παραμένει άγνωστο και δημιουργεί προβληματισμό το γιατί οι οι πολυάριθμοι φρουροί του κ. Φλαμπουράρη, ο οποίος διαμένει στην πειροχή των Εξαρχείων και έχει γίνει πολλάκις, το σπιτι και το όχημα του, στόχος επιθέσεων, δεν γνώριζαν τίποτα για αυτό.

Την Κυριακή, οι Αρχές έσπευσαν να αναφέρουν ότι ο κ. Φλαμπουράρης έχει αρκετούς φρουρούς και ότι το αναμενόμενο θα ήταν να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη.

Πρόκειται πάντως για ένα αυτοκίνητο του 1993, το οποίο εδώ και καιρό δεν χρησιμοποιεί στις ιδιωτικές του μετακινήσεις ο πρώην υπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Μπουκουβάλα: Η Μυλωνοπούλου διασύρει το επάγγελμα του ψυχολόγου

“Special Report” – Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε έτοιμοι

Αναγνωστόπουλος για self test: λογική η “απαλλαγή” για τους πλήρως εμβολιασμένους