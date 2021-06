Κοινωνία

Κηφισιά: Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε τον αδερφό του

Ο 47χρονος ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως και παραδόθηκε στην Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής, χθες στις 21:30 το βράδυ, ο 47χρονος που είχε πυροβολήσει τον 45χρονο αδελφό του, στην Κηφισιά.



Ο 47χρονος ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο στις 13:00, στο σπίτι τους στην οδό Εσπερίδων στην Κηφισιά, όπου ο δράστης, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού πυροβόλησε τον μικρότερο αδελφό του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στον δεξιό μηρό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.





