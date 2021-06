Life

Μέγκαν – Χάρι: Στην αγκαλιά του Άρτσι η Λίλι – Νταϊάνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μικρός Άρτσι έγινε μεγάλος αδελφός. Η πρωτιά της Λίλι- Νταϊάνα και οι αντιδράσεις των συγγενών.

Ο 2χρονος γιος του Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ, Άρτσι, έγινε ο μεγάλος αδελφός και προσαρμόστηκε ομαλά στην άφιξη της μικρής του αδελφής Λίλι Νταϊάνα.

«Είναι ήδη στο σπίτι στο Μοντεσίτο με το κοριτσάκι τους,» δηλώνει πηγή αποκλειστικά στο Us Weekly. «Ο Aρτσι λάτρεψε τη μικρή του αδερφή κατά την άφιξή της στο σπίτι. Την κράτησε με τη βοήθεια των γονιών του και της έδωσε πολλά φιλιά». Η πηγή προσθέτει ότι το μικρό παιδί είναι «τόσο ευγενικό και στοργικό που δεν υπάρξουν προβλήματα ζήλιας».

Η Mέγκαν γέννησε ένα κοριτσάκι την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 11:40 πμ βάρους περίπου 3 κιλά και 400 γραμμάρια με την φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού του Σάντα Μπάρμπαρα Κότατζ στην Καλιφόρνια. Ο Χάρι ήταν παρών στον τοκετό. Το νοσοκομείο της Καλιφόρνιας είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1888 από μια ομάδα 50 γυναικών και έχει 2.400 γεννήσεις ετησίως με κόστος έως και 20.000 λίρες. Βρίσκεται στο κέντρο της Σάντα Μπάρμπαρα, 5 λεπτά από το σπίτι του Χάρι και είναι ένα αρχοντικό με ισπανικό αποικιακό στιλ, 11 εκατομμυρίων λιρών.

Το όνομα της μικρής είναι Λίλιμπετ «Λίλι» Νταϊάνα, Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Πιστεύεται ότι η βασίλισσα είχε ενημερωθεί για το όνομα από τον πρίγκιπα Χάρι πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους. Η κόρη του Χάρι και της Μέγκαν θα είναι γνωστή ως Λίλι Νταϊάνα. Η Νταϊάνα αν ζούσε θα γινόταν 60 ετών τον επόμενο μήνα. Το νέο μωρό είναι το 11ο εγγόνι της Βασίλισσας και το πρώτο που γεννήθηκε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αξιωματούχοι των ανακτόρων δεν γνώριζαν ότι το μωρό γεννήθηκε μέχρι την ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Λίλι Νταϊάνα - η οποία είναι όγδοη στην διαδοχή του βασιλικού θρόνου, δικαιούται να γίνει πριγκίπισσα και ο Άρτσι πρίγκιπας όταν πεθάνει η Βασίλισσα και ο Κάρολος την διαδεχθεί. Ο Πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος γεννήθηκε ως δεύτερος στη σειρά κατεβαίνει στην ένατη θέση.

Ο πατέρας της Mέγκαν, Tόμας έστειλε όλη του την αγάπη και τις καλύτερες ευχές του για την γέννηση της εγγονής του.

Το γραφείο του ζευγαριού ενθάρρυνε όποιον θέλει να στείλει δώρο να κάνει δωρεές σε οργανισμούς που βοηθούν εργαζόμενες μητέρες και κορίτσια.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντικειμενικές αξίες – ΕΝΦΙΑ: ο νέος “χάρτης” και οι αλλαγές

“Special Report” – Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε έτοιμοι

Κηφισιά: Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε τον αδερφό του