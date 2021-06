Τεχνολογία - Επιστήμη

H κόρη του ματιού έχει IQ

Ο δείκτης ευφυίας σχετίζεται και με το μέγεθος της κόρης του ματιού, αναφέρει επιστημονική έρευνα

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Cognition» ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κόρη των ματιών ενός ανθρώπου τόσο μεγαλύτερη είναι η ευφυία του.

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Cognition» οι ερευνητές αναφέρουν ότι όσοι έχουν μεγαλύτερη κόρη ματιών έχουν υψηλότερη νοημοσύνη από όσους έχουν μικρότερη κόρη.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν σειρά νοητικών τεστ με 500 άτομα 18-35 ετών και κατά την διάρκεια των τεστ οι ερευνητές με ένα προηγμένο σύστημα παρακολουθούσαν την κίνηση των ματιών καθώς και την ανάκλαση του φωτός στην κόρης και τον κερατοειδή χιτώνα. Διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν μεγάλη κόρη εμφάνιζαν πιο ενεργή και γενικότερα καλύτερη δραστηριότητα σε μια περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με την νοημοσύνη και την μνήμη.

Πρόκειται για μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υπομέλας τόπος (locus coeruleus) και είναι ένα σύμπλεγμα νευρώνων που εμπλέκεται στη ρύθμιση της διέγερσης και της γνωστικής λειτουργίας.

Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν στενή σύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και τα μάτια και οι ερευνητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους για να ανακαλύψουν τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την σύνδεση και τους μηχανισμούς της.

Πηγή: Ναυτεμπορική

