Λίτσα Πατέρα: τα ζώδια, η έκλειψη και η νέα Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια και την επίδραση της νέας έκλειψης, από την Λίτσα Πατέρα.





Για την νέα έκλειψη Σελήνης που γίνεται σε μέσα Ιουνίου στο ζώδιο των Διδύμων, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Λίτσα Πατέρα.

Όπως ανέφερε, πολλές φορές η έκλειψη «σε κάνει να αλλάζεις το μυαλό σου, να παίρνεις στροφή», ενώ όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για περιπτώσεις πιθανής εξαπάτησης τους.

Η αστρολόγος αναφέρθηκε σε όσα θα φέρει η δεύτερη συνεχόμενη έκλειψη Σελήνης, λέγοντας ότι πολλά ζώδια θα πρέπει να επιδιώξουν αλλαγές στην ζωή τους όπως πχ. να διακόψουν το κάπνισμα.

Για ορισμένα ζώδια είπε ότι έρχεται περίοδος που μπορεί να φέρει ανατροπή στις σχέσεις τους, ενώ για άλλα σημείωσε ότι το προσεχές διάστημα ενδείκνυται για να «τακτοποιήσουν» τις ζωές τους.

Παρακολουθείστε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Λίτσα Πατέρα:





