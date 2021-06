Συνταγές

Μοσχαρίσιες μπριζόλες και σαλάτα με φακές από τον Πέτρο Συρίγο

Τα μυστικά για σωστό ψήσιμο στο κρέας και μια πρωτότυπη ιδέα για μια χορταστική και υγιεινή σαλάτα.

Συνταγή για ζουμερές μοσχαρίσιες μπριζόλες συνοδευόμενες ή πιο σωστά ως… συνοδεία για μια καλοκαιρινή σαλάτα με φακές, για ένα χορταστικό καλοκαιρινό γεύμα, με μια εύκολη συνταγή, πρότειν εο Πέτρος Συρίγος. στους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό».

Υλικά για τις μπριζόλες

3 σπαλομπριζόλες από 500-600 γρ. η καθεμία

αλάτι

θυμάρι

σκόρδο

Υλικά για τις φακές

250 γρ φακές (χοντρές)

1 φύλλο δάφνης

2 σκ. σκόρδο

20 τοματίνια

1 αγγούρι

10 φύλλα δυόσμου

1/2 φινόκιο

1 ματσάκι ρόκα

Πιπεριές πολύχρωμες (προαιρετικά)

3 κ.τ.σ μαϊντανό

1 καρότο τριμμένο

2-3 κρ. φρέσκο

200 γρ φέτα τυρί

Υλικά για το λαδολέμονο

1 κ.τ.σ μουστάρδα

1 κ.τ.σ μέλι

1 κ.τ.σ λεμόνι χυμό

ελαιόλαδο

Εκτέλεση για τις φακές

Βράζουμε τις φακές σε μπόλικο αλατισμένο νερό με τη δάφνη και το σκόρδο. Όταν είναι έτοιμες(προσοχή δεν θέλουμε να λιώσουν, πρέπει να κρατάνε) τις σουρώνουμε και τις κρυώνουμε καλά. Κόβουμε σε μικρό καρέ τα ντοματίνια, το αγγούρι, τις πιπεριές, το φινόκιο και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Τρίβουμε το καρότο, ψιλοκόβουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, τις φέτες σε μικρό καρέ, τον μαϊντανό και τον δυόσμο και τα προσθέτουμε όλα στο μπολ. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε και τις φακές. Βάζουμε στο ψυγείο.

Tip: Όσο περισσότερη ώρα κρατήσουμε στο ψυγείο τόσο πιο ωραία γεύση και αρώματα θα έχουν οι φακές μας. Προσοχή: μη βράσετε πολύ τις φακές, πρέπει να κρατάνε.

Εκτέλεση για το λαδολέμονο

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά εκτός από το ελαιόλαδο στο μούλτι καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο μέχρι να δέσει. Βάζουμε το λαδολέμονο στις φακές και ανακατεύουμε.

Εκτέλεση για τις σπαλομπριζόλες

Ζητάμε από τον χασάπη μας σπαλομπριζόλες 500-600 γραμμαρίων. Τις βγάζουμε από το ψυγείο πριν τις ψήσουμε για 1 ώρα τουλάχιστον ώστε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου και να μην είναι παγωμένες όταν θα έρθουν σε επαφή με τη φωτιά. Κόβουμε σε 1-2 σημεία με το μαχαίρι γύρω γύρω στο μάτι της μπριζόλας ώστε να μην μας γυρίσει στο ψήσιμο και να μείνει επίπεδη. Ζεσταίνουμε το σχαροτήγανο να κάψει καλά και λαδώνουμε με ένα χαρτί τις γραμμές στο τηγάνι μας. Αλατίζουμε την μπριζόλα και ψήνουμε από 3 λεπτά σε κάθε μεριά. Το κρέας δεν θέλει πολλές φορές γύρισμα στο ψήσιμο γιατί σκληραίνει. Αν την θέλετε περισσότερο ψημένη βάλτε στον φούρνο στους 220 και ψήστε για άλλο λίγο.

Tip: Όση ώρα ψήνουμε το κρέας, άλλη τόση ώρα θέλει ξεκούραση για να μην μας βγάλει υγρά και αίματα στο πιάτο όταν το κόψουμε. Βγάλτε το κρέας τουλάχιστον 1 ώρα εκτός ψυγείου πριν το ψήσετε. Στο μοσχάρι συνήθως δεν μπαίνει λεμόνι και ρίγανη, μόνο στο χοιρινό. Αν θέλετε όταν ψηθεί η μπριζόλα μπορείτε να βάλτε ένα κομματάκι βούτυρο και να το αφήσετε να λιώσει μόνο του, θα δημιουργηθεί ωραία σάλτσα.









