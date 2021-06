Αθλητικά

Euro 2020: Οι ακριβότεροι ποδοσφαιριστές της Ευρώπης

Οι δέκα πιο ακριβοί παίκτες που μετέχουν στη διοργάνωση. Άγγλοι τρεις από αυτούς.

Τρεις νεαροί Άγγλοι ποδοσφαιριστές, βρίσκονται στο άτυπο «βάθρο» με τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του διεθνούς κέντρου αθλητικών σπουδών CIES, που βρίσκεται στο Νοσατέλ και δημιουργήθηκε σε συνεργασία της FIFA και του Πανεπιστημίου της ελβετικής πόλης.

Πρόκειται για τον 21χρονο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν, η τιμή του οποίου στο «ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο», ανέρχεται στα 190,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν ο 20χρονος στράϊκερ, Μέϊσον Γκρίνγουντ της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (178 εκ. ευρώ) και ο 24χρονος συμπαίκτης του στην επίθεση των «κόκκινων διαβόλων», Μάρκους Ράσφορντ (159,1).

Ο 21χρονος Νορβηγός επιθετικός της Ντόρτμουντ, Ερλινγκ Χάαλαντ, είναι ο ακριβότερος παίκτης της «γηραιάς ηπείρου», ο οποίος δεν θα λάβει μέρος στο EURO 2020, μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας, καθώς κοστολογείται στα 155 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται στην 4η θέση του σχετικού πίνακα.

Την πρώτη δεκάδα, με τους ακριβότερους παίκτες της Ευρώπης, συμπληρώνουν ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Μπρούνο Φερνάντες (154,3), ο Ολλανδός μέσος, Φρένκι Ντε Γιονγκ της Μπαρτσελόνα (138,7), ο Ισπανός συμπαίκτης του στην μεσαία γραμμή, Πέδρι (133,2), ο Καναδός αμυντικός, Αλφόνσο Ντέϊβις της Μπάγερν Μονάχου (131,6), ο Πορτογάλος επιθετικός, Ζοάο Φέλιξ της Ατλέτικο Μαδρίτης (127,8) και ο Αγγλος μέσος της Τσέλσι, Μέϊσον Μάουντ (123,6).

