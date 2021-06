Οικονομία

Αντικειμενικές αξίες: οι πίνακες με τις αλλαγές

Σε 13.808 περιοχές όπου εφαρμόζεται το νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες. Παραδείγματα.

Μέση αύξηση 8% σε 13.808 ζώνες, όπου εφαρμόζεται πλέον το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με τον Χρ. Σταϊκούρα να διαβεβαιώνει πως οι αυξήσεις αυτές δεν συνεπάγονται αυτόματη αύξηση του ΕΝΦΙΑ, προαναγγέλλοντας μείωση συντελεστών του φόρου. Οι νέες αντικειμενικές δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Χρ. Τριαντόπουλος, στο 55% των ζωνών έρχονται μέσες αυξήσεις 19,5%, στο 21% η μέση μείωση φτάνει το 14,7%, ενώ για το 24% των ζωνών οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες.

Σε 133 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται, η μέση αύξηση είναι 41%, ενώ στο 40% των 3.478 νέων εντάξεων, η μέση αύξηση είναι 26%.

Ο υπουργός Οικονομικών άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το 2022, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι όποιες μεταβολές δεν θα φέρουν αύξηση του φόρου, καθώς σχεδιάζονται αλλαγές συντελεστών. Ανέφερε ότι θα επιβαρυνθούν περιοχές που υποφορολογούνταν τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ζώνης στη Μύκονο, όπου η τιμή ήταν 1.200 ευρώ και αυξάνεται τώρα κατά 200%.

Από την παρουσίαση των νέων τιμών δεν έλειψαν και οι βολές κατά της προηγούμενης κυβέρνησης, καθώς όπως σημειώθηκε, το 2018 δεν ελήφθησαν υπόψη στις αλλαγές οι εισηγήσεις των εκτιμητών.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες με όλες τις αλλαγες:

Οι νέες τιμές θα τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2022. Τις επόμενες ημέρες, θα βρίσκονται στη διάθεση των φορολογουμένων σε ψηφιακή μορφή, ενώ οι δόσεις εξόφλησης του φόρου ακινήτων του επόμενου έτους θα είναι αυξημένες, με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών να ξεκινά τον Μάρτιο.

Όπως εξηγούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα αποτελέσματα της αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης των τιμών ζώνης και ανάλογα με την κατηγορία της ζώνης, οι ζώνες κατανέμονται στις παλαιές (υφιστάμενες) και στις νέες (νέες εντάξεις και επεκτάσεις).

Ειδικότερα, στις νέες ζώνες (νέες εντάξεις και επεκτάσεις), οι οποίες ανέρχονται σε 3.643 ζώνες (26% των συνολικών ζωνών του συστήματος), που μέχρι πρότινος ήταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών και λάμβαναν τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή της περιφερειακής ενότητας, εντοπίζονται σημαντικές μεταβολές.

Από τις νέες ζώνες, στις επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών εντοπίζεται αύξηση στο 80% των 165 ζωνών. Η ένταξή τους στο σύστημα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών ζώνης κατά μέσο όρο σε 41% σε σχέση με τις υφιστάμενες, μέσα από τη διαδικασία των πιστοποιημένων εκτιμητών. Μεγάλη αύξηση, κατά 229%, εντοπίζεται σε τρεις ζώνες της Μυκόνου, καθώς υπολογίζονταν μέχρι σήμερα με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή τους διαμορφώνεται πλέον σε 3.800 και 3.950 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων, όπως το Λαγονήσι, από 750 σε 1.450 ευρώ (αύξηση 93%), το Μαρούσι, από 1.300 σε 2.000 ευρώ (αύξηση 54%), το Χαλάνδρι, από 1.250 σε 1.900 ευρώ (αύξηση 52%), η Κέρκυρα, από 1.050 σε 1.600 ευρώ (αύξηση 52%) και η Νέα Αλικαρνασσός, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).

Παράλληλα, από τις νέες ζώνες, στις νέες εντάξεις εντοπίζεται αύξηση στο 40% των 3.478 ζωνών, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 26%. Αυξήσεις, μέσα από τη διαδικασία των πιστοποιημένων εκτιμητών, που εντοπίζονται σε περιοχές των οποίων η τιμή ζώνης ήταν εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως η Ιθάκη, από 600 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 250%), η Ρόδος, από 700 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 200%), η Κως, από 650 σε 1.350 ευρώ (αύξηση 108%), η Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από 800 σε 1.550 ευρώ (αύξηση 94%), η Κεφαλλονιά, από 700 σε 1.250 ευρώ (αύξηση 79%), η Χερσόνησος Ηρακλείου, από 600 σε 1.050 ευρώ (αύξηση 75%), η Ανάβυσσος, από 1.050 σε 1.700 (αύξηση 62%), η Σκαφιδιά Ηλείας, από 650 σε 950 ευρώ (αύξηση 46%) και η Πάτμος, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).

Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές περιοχές, όπου μειώθηκαν οι τιμές ζώνης σε σχέση με την τιμή που οριζόταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, καθώς με τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών προσεγγίστηκαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ειδικότερα, από τις ζώνες των νέων εντάξεων, μείωση της τιμής εμφανίζουν 1.509 ζώνες, δηλαδή το 43% των νέων εντάξεων, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 18%. Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως η Φλώρινα, από 600 σε 300 ευρώ (μείωση 50%), η Χίος, από 800 σε 450 ευρώ (μείωση 44%), οι Πρέσπες, από 600 σε 400 ευρώ (μείωση 33%), το Αμύνταιο, από 600 σε 450 ευρώ (μείωση 25%) και η Ορεστιάδα, από 500 σε 400 ευρώ (μείωση 20%).

Όσον αφορά τις παλαιές, τις υφιστάμενες, 10.165 ζώνες του αντικειμενικού συστήματος η τάση που εμφανίζεται από τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών είναι ανοδική, καθώς οι 6.105 ζώνες σημειώνουν αύξηση κατά μέσο όρο 18%. Αυξήσεις, μέσα από τη διαδικασία υποβολής εισηγήσεων από τους πιστοποιημένους εκτιμητές, εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως η Σαντορίνη, από 1.100 σε 2.250 ευρώ (αύξηση 105%), το κέντρο Αθήνας, από 1.850 σε 3.600 ευρώ (αύξηση 95%), το Ναύπλιο, από 1.300 σε 2.200 ευρώ (αύξηση 69%), το Παλαιό Φάληρο, από 1.650 σε 2.750 ευρώ (αύξηση 67%), η Βουλιαγμένη, από 2.400 σε 3.850 ευρώ (αύξηση 60%), η Γλυφάδα, από 1.650 σε 2.550 ευρώ (αύξηση 55%) και το Ελληνικό, από 1.700 σε 2.200 ευρώ (αύξηση 29%).

Αμετάβλητες παραμένουν 2.729 ζώνες, συνιστώντας το 27% των υφιστάμενων ζωνών, ενώ μείωση παρουσιάζουν 1.331 ζώνες (το 13% των υφιστάμενων), η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 11%. Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως τα Φάρσαλα, από 500 σε 250 ευρώ (μείωση 50%), η Νάξος, από 800 σε 500 ευρώ (μείωση 38%), τα Άνω Λιόσια, από 650 σε 450 ευρώ (μείωση 31%), η Δωδώνη Ιωαννίνων, από 550 σε 400 ευρώ (μείωση 27%), η Κόνιτσα, από 600 σε 450 ευρώ (μείωση 25%), και τα Δερβενοχώρια Βοιωτίας, από 500 σε 400 ευρώ (μείωση 20%).

Συνοψίζοντας, για το σύνολο της Επικράτειας, η εικόνα για τις νέες τιμές ζώνης είναι σχετικά ανοδική, καθώς

7.634 ζώνες (55% του συνόλου) εμφανίζουν αύξηση με μέσο όρο αύξησης 19,5%,

2.860 ζώνες (21% του συνόλου) εμφανίζουν μείωση, με μέσο όρο μείωσης στο 14,7%, και

3.314 ζώνες (24% του συνόλου) παραμένουν αμετάβλητες.





Πηγή: euro2day.gr

