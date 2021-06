Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Τι συμβαίνει αν καθυστερήσεις τη δεύτερη δόση του εμβολίου;

Τι απαντά το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Κάτι που χρειάζεται να ξέρεις χωρίς να σε φοβίζει είναι ότι ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 μπορεί να έχεiς παρενέργειες με συμπτώματα που μοιάζουν με γριππώδη συνδρομή, το οποίο είναι φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού για να δημιουργήσει αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2.

Το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) εξέδωσε πρόσφατα οδηγίες για τους πολίτες που θα εμβολιαστούν έναντι του SARS-CoV-2 ενημερώνοντας σχετικά με τη δεύτερη δόση του εμβολίου και τα επιθυμητό μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτη και δεύτερης δόσης στα εμβόλια που την απαιτούν για να ολοκληρωθεί η εμβολιαστική κάλυψη.

