Κορονοϊός - Πελώνη: Τεστ για όλους τους τουρίστες από έξι ετών

Τα τέσσερα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τι είπε για για την πορεία του εμβολιασμού, τον τουρισμό, την στήριξη των επιχειρήσεων και τα κορονοπάρτι.

«Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα βελτιώνεται αλλά παραμένει ευμετάβλητη», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Το επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει συνεχή αλλά αργή αποκλιμάκωση και σε ορισμένες περιπτώσεις τοπικές εξάρσεις. Η συχνότητα των νέων κρουσμάτων σε ενήλικες άνω των 60 ετών έχει μειωθεί σημαντικά και η διάμεση ηλικία των νέων φορέων έχει κατέλθει στα 36 έτη. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται. Οι νοσηλευόμενοι στη μεγάλη πλειονότητά τους είναι ανεμβολίαστοι», είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Και τόνισε πως «τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των αυτοδιαγνωστικών τεστ και κυρίως των εμβολιασμών. Υποδεικνύουν ταυτόχρονα ότι οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας αλλά και να αποτρέψουμε νέα έξαρση».

«Έχουμε ευθύνη να εμβολιαστούμε για να αποκτήσουμε ασπίδα προσωπικής προστασίας και να χτίσουμε το τείχος ανοσίας στη χώρα μας» συνέχισε η κ. Πελώνη και τόνισε: «Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία».





Έχουν ήδη γίνει περισσότεροι από 6 εκατ. εμβολιασμοί και η επιχείρηση «Ελευθερία» συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς

Στο σημείο αυτό η κ. Πελώνη υπογράμμισε πως ήδη έχουν γίνει περισσότεροι από 6 εκατομμύρια εμβολιασμοί και η επιχείρηση «Ελευθερία» συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς τόσο στην ηπειρωτική, όσο και στη νησιωτική χώρα.

«Για να έχουμε όλοι - Αρχές, κάτοικοι και επισκέπτες - πλήρη εικόνα για τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε περιοχής, τέθηκε από την Παρασκευή σε λειτουργία ένας διαδραστικός χάρτης στον οποίο θα παρουσιάζονται οι κατά τόπους βασικοί δείκτες: Ο 7ήμερος κυλιόμενος μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, το ποσοστό θετικότητας, η εμβολιαστική κάλυψη, καθώς και η εβδομαδιαία τάση».

Πρόσθεσε ακόμη πως «ανάλογα με την επιδημιολογική της κατάσταση, κάθε περιοχή θα χρωματίζεται με κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο ή πράσινο. Έτσι ώστε, αφενός να ενημερώνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της και αφετέρου να εφαρμόζονται ανάλογα μέτρα όπου χρειαστεί».





Κοινός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ένα πιο ασφαλές καλοκαίρι για όλους

Αναφερόμενη στη συνέχεια στην επανεκκίνηση του Τουρισμού η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε ότι είναι «κοινός στόχος στο διάστημα που διανύουμε, να διασφαλίσουμε ένα πιο ασφαλές καλοκαίρι για όλους και μια καλύτερη από την περσινή τουριστική περίοδο. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει νέα δράση ύψους 420 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της επανεκκίνησης τουριστικών δραστηριοτήτων.

Έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 300.000 συμπολίτες μας, ενώ μέχρι το τέλος Ιουλίου μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιταγές που δεν χρησιμοποιήθηκαν πέρσι.

Μεγάλης σημασίας βέβαια είναι και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ενεργοποιήσει -μαζί με άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες- το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid, που μετά τη σχετική πρόταση και τις προσπάθειες του πρωθυπουργού, θα αποτελεί από την 1η Ιουλίου ευρωπαϊκή πραγματικότητα».





Η κ. Πελώνη είπε ακόμη πως «παράλληλα, αξιολογούνται και αναπροσαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μετακινήσεις και αφετέρου να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό -ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών- από σήμερα το πρωί, εφαρμόζονται τέσσερις νέες ρυθμίσεις:

έχουν υποχρέωση διενέργειας τεστ για την είσοδο στη χώρα και οι ανήλικοι έξι ετών και άνω, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. περιορίζεται η υποχρέωση για απομόνωση κρούσματος ή στενών επαφών από τις 14, στις 10 ημέρες, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ECDC. επιτρέπεται πλέον η είσοδος με PCR 72 ωρών ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Μαυροβούνιο, χωρίς περιορισμό ατόμων. επιτρέπονται ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους σε γκρουπ των 20 ατόμων, αντί των 15 που ίσχυε μέχρι χθες».

Σημαντική μεταρρύθμιση το εργασιακό νομοσχέδιο - Προωθεί την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την προστασία της Εργασίας, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε στη συνέχεια πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, στηρίζει την επανεκκίνηση της οικονομίας και ταυτόχρονα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που εξασφαλίζουν μια καλύτερη μέρα για όλους τους Έλληνες. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ και οι Θεσμοί προβλέπουν ισχυρή ανάπτυξη στη χώρα μας και τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πιστοποιούν ότι η επιστροφή στο μέλλον έχει ξεκινήσει.

Με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και των εργαζόμενων, κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας.

Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, που -όπως είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός- δίνει δύναμη στους εργαζόμενους. Ενισχύει τα δικαιώματά τους. Προωθεί την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Διορθώνει αδικίες του παρελθόντος. Αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών. Αντιμετωπίζει τα φαινόμενα βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Ειδικότερα - όπως ήδη έχει επισημάνει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης - στις βασικές τομές του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

Η σύσταση Επιθεώρησης Εργασίας ως ανεξάρτητης Αρχής.

Η θέσπιση άδειας 14 ημερών για τους νέους πατέρες και η επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια και για τους δύο γονείς.

Η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας ύστερα από αίτημα του εργαζομένου.

-Η θέσπιση του δικαιώματος αποσύνδεσης στην τηλεργασία.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν η αδήλωτη εργασία και οι απλήρωτες υπερωρίες.

Η αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ε.Ε..

Η εξίσωση της αποζημίωσης απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες με εκείνη των υπαλλήλων.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις που αφορούν:

Την διασφάλιση της παροχής του ενός τρίτου της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας στους κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Την απαγόρευση επαναπροκήρυξης απεργίας που έχει κριθεί παράνομη από τη Δικαιοσύνη, από άλλη -δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια- συνδικαλιστική οργάνωση.

Την θέσπιση αστικής ευθύνης για συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν βία ή γενικότερα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών.

Την λήψη μέτρων για διαφάνεια στο συνδικαλισμό.

Την απαγόρευση της ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα».

Σημαντική μεταρρύθμιση το νέο πλαίσιο προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων επισημαίνοντας:

«Μια σημαντική μεταρρύθμιση, που αφορά στο πλαίσιο του προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ανακοινώθηκε σήμερα από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022 και συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

H μεταρρύθμιση:

Εκσυγχρονίζει, επικαιροποιεί και επεκτείνει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων.

Oι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόζονται για να πλησιάζουν τις εμπορικές αξίες με τρόπο διαφανή και σύμφωνο με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Διορθώνει αδυναμίες, κενά και αδικίες του παρελθόντος σε βάρος πολλών ιδιοκτητών.

Με τη νέα μεταρρύθμιση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων περιλαμβάνει πλέον 13.808 ζώνες που καλύπτουν το 98% του πληθυσμού έναντι 85% μέχρι σήμερα.

Με το νέο πλαίσιο:

Εξασφαλίζεται ομοιόμορφη αντιμετώπιση όλων των περιοχών.

Ικανοποιείται το πάγιο αίτημα πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των ακινήτων.

Διευρύνεται η φορολογητέα βάση και κατανέμονται δικαιότερα τα φορολογικά βάρη.

Ο ΕΝΦΙΑ αναδιαμορφώνεται, χωρίς να αυξάνεται το συνολικό δημοσιονομικό ποσό που αναμένεται να αποφέρει. Θα σχεδιαστεί τους επόμενους μήνες και θα εφαρμοστεί από το 2022. Θα ολοκληρωθεί έτσι η πρώτη φάση μιας σημαντικής μεταρρύθμισης που καθιστά πιο δίκαιη τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας».





Κλείνοντας και προτού δεχθεί ερωτήσεις, η κ. Πελώνη ανακοίνωσε πως αύριο στις 10.00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

