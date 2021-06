Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: Δίωξη για κακούργημα στον άνδρα που πυροβόλησε τον αδερφό του

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, άσκησε ο Εισαγγελέας στον 47χρονο που παραδόθηκε, χθες το βράδυ, στις Αρχές και παραδέχθηκε πως πυροβόλησε τον κατά δύο χρόνια μικρότερο αδελφό του πριν από δύο ημέρες στο σπίτι τους στην Κηφισιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού που είχαν τα δύο αδέλφια. Το θύμα τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Ο 47χρονος το μεσημέρι του Σαββάτου, αφού πυροβόλησε τον αδερφό του ατάραχος μπήκε στο αυτοκίνητο του και εξαφανίστηκε.

Ο 47χρόνος δράστης, φαίνεται πως είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλοκή παλαιότερα σε υποθέσεις εκβιασμών.





