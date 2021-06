Οικονομία

Απεργία 10 Ιουνίου: Χειρόφρενο στα ΜΜΜ

Ακινητοποιημένοι θα παραμείνουν οι συρμοί του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ. Χειρόφρενο και στα τρόλεϊ.

Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα παραμείνουν ακινητοποιημένα όλο το 24ώρο, όπως και τα τρόλεϊ στις 10 Ιουνίου, αφού οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην απεργία που έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα που αντιτίθενται στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Τα μέλη της ΣΤΑ.ΣΥ. έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00.

Καταγγέλλουν πως το αντεργατικό- αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο οδηγεί στην καταστρατήγηση του 8ωρου, στην υπονόμευση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων και στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, της ίδιας της απεργίας, και καλούν την κυβέρνηση να το αποσύρει.

Στην ανακοίνωσή τους τα σωματεία Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ, ηλεκτροδηγών τραμ, ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό και Εργαζομένων Ηλεκτροδηγών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών – Πειραιώς δηλώνουν πως απεργούν και διαδηλώνουν ενάντια:

Στην κατάργηση του 8ώρου

Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

Στην κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Στην αποδυνάμωση της απεργίας

Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

Στην κατάργηση του ν.1264 και στην επίθεση στα συνδικάτα

«Είναι ξεκάθαρο ότι το νομοσχέδιο αυτό επιχειρεί να δώσει ένα νέο συντριπτικό χτύπημα στα εναπομείναντα εργατικά δικαιώματα, που όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης βρίσκονται στο στόχαστρο των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας» δηλώνουν και προσθέτουν:

«Όμως, όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε:να σταματήσουμε τη νέα επίθεση στα δικαιώματά μας,να εμποδίσουμε την επιστροφή των εργαζόμενων σε συνθήκες εργασίας, που επικρατούσαν πριν από έναν αιώνα,να βάλουμε φρένο στις αντεργατικές διατάξεις,να μην κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο».

Οι εργαζόμενοι στην ΗΛΠΑΠ, στη δική τους ανακοίνωση αναφέρουν:

«Διαδηλώνουμε και απαιτούμε:

Όχι στην κατάργηση του 8ώρου

Όχι στις ελαστικές μορφές εργασίας

Όχι στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

Όχι στη διάλυση του συνδικαλιστικού κινήματος».

«Καλούμε την κυβέρνηση να μη γυρίσει την εργασία στον μεσαίωνα και να αποσύρει το νομοσχέδιο στο σύνολό του».

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ και οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ έχουν προγραμματίσει επίσης συγκέντρωση για τις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

