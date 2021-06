Κοινωνία

Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και ΙΕΚ: Πρακτική άσκηση και στο εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκσυγχρονίζεται μετά από 11 χρόνια το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύεται με ακόμη περισσότερες δυνατότητες το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

Ανακοινώθηκαν οι νέοι όροι πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές και τους καταρτιζόμενους στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στα Ι.Ε.Κ. του υπουργείου Τουρισμού.

Με απόφαση της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, την οποία συνυπογράφουν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, εκσυγχρονίζεται μετά από 11 έτη το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύεται με ακόμη περισσότερες δυνατότητες το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτούντων στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, καθώς και στα Ι.Ε.Κ. του υπουργείου Τουρισμού, που λειτουργούν στη χώρα.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα σε σπουδαστές ή καταρτιζόμενους του υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους, να επιλέξουν για υλοποίηση της άσκησης, επιχειρήσεις με έδρα και λειτουργία σε λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται και ενισχύεται σημαντικά. Προστίθενται νέες κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα οι σπουδαστές ή οι καταρτιζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού να ασκηθούν και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία. Συγκεκριμένα, πλέον, πέραν των κατηγοριών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν διαθέσιμες στους πρακτικώς ασκούμενους του τουρισμού, είναι δυνατή η πρακτική άσκηση σε: αρτοποιεία, εστιατόρια τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, ναυλομεσιτικά γραφεία, εταιρείες Κρουαζιέρας, εταιρείες Γενικών Αντιπροσώπων Πωλήσεων (G.S.A. General Sales Agents), αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων, καθώς και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων.

Τέλος, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στο χρόνο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ή των καταρτιζομένων του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς απαλείφονται προηγούμενοι γραφειοκρατικοί περιορισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Μαρίνα: Νεαρή κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση - Επιχείρησαν να την ξεγυμνώσουν σε live μετάδοση

Μέγκαν – Χάρι: Στην αγκαλιά του Άρτσι η Λίλι – Νταϊάνα

Υεμένη: βομβάρδισαν βενζινάδικο (εικόνες)