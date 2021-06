Κοινωνία

Βούλα: Σεσημασμένος ο νεαρός που αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικες

Τρόμος για δυο ανήλικα κορίτσια. Ο 21χρονος αυνανιζόταν λίγα μέτρα μακριά τους.

Τον τρόμο σε ανήλικα κορίτσια στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στη Βούλα, προκάλεσε ένας σάτυρος που φέρεται να αυνανιζόταν λίγα μέτρα μακριά από τα παιδιά.

Οι δυο κοπέλες αν και αιφνιδιάστηκαν αρχικά, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και καθώς έτρεχαν για να απομακρυνθούν, κάλεσαν την μητέρα τους στο κινητό της τηλέφωνο, η οποία τυγχάνει να είναι ιατροδικαστής.

Εκείνη ειδοποίησε αμέσως την Άμεση και Δράση. Συγκεκριμένα, το Α 4-3/Α περιπολικό της Άμεσης Δράσης έλαβε σήμα από το κέντρο ότι στην περιοχή της Βούλας στον Αγ. Νεκτάριο νεαρός επιδειξίας παρενοχλεί ανήλικα κορίτσια.

Αμέσως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν με συνοπτικές διαδικασίες τον 21χρονο σάτυρο.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για ένα άτομο 21 έτους, ελληνικής υπηκοότητας, με τους αστυνομικούς της ασφάλειας να ανατηζούν αν έχει παρενοχλήσει κι άλλα κορίτσια στην ίδια περιοχή ή σε όμορους δήμους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το protothema.gr, πρόκειται για άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο με βεβαρημένο ποινικό μητρώο αφού εκτός από τις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον ανήλικων κοριτσιών, διέπραττε ληστείες και κλοπές κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για τον Γ.Μ, Έλληνα Πομάκο που είχε γίνει ο τρόμος και ο φόβος των νοτίων προαστίων εξαπολύοντας επιθέσεις εις βάρος νεαρών κοριτσιών.

