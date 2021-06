Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Νοσοομείο Αγρινίου: Εισαγγελέας για την υψηλή θνησιμότητα στη ΜΕΘ

Ξεκινά εισαγγελική έρευνα μετά τους δεκάδες θανάτους από κορονοϊό στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Εισαγγελική έρευνα σχετικά με τα πολύ υψηλά ποσοστά θνητότητας στη ΜΕΘ κορονοϊού του νοσοκομείου Αγρινίου παραγγέλθηκε από τον εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Ευριπίδη Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εισαγγελική παραγγελία προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, ζητήθηκε να ερευνηθεί άμεσα η υπόθεση της υψηλής θνητότητας στη ΜΕΘ κορονοϊού του νοσοκομείου Αγρινίου με εποπτεία εισαγγελικού λειτουργού, σε επίπεδο διοικητικών και νοσοκομειακών παραγόντων, αλλά και ιατρών, ώστε να διαπιστωθεί αν ευσταθούν τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί θνητότητας που μπορεί να αγγίζει ακόμη και το 100%.

Αυτό σημαίνει ότι θα ερευνηθεί αν έχουν υπάρξει παραλείψεις από τους εμπλεκομένους στο νοσοκομείο Αγρινίου ή ακόμη και από συγγενείς των θανόντων και αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, που έρχεται μετά τον σάλο που προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τις ανακοινώσεις της 6ης ΥΠΕ και της διοίκησης του νοσοκομείου Αγρινίου, αλλά και της παραίτησης του διοικητή, Ανδρέα Τσώλη.

