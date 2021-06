Κόσμος

Βρετανία: πέθανε ο νεαρότερος νικητής του Λόττο

Θρήνος για τον νεαρό που πέθανε ξαφνικά, επτά χρόνια αφού κέρδισε το λόττο.

Ένας από τους νεότερους ανθρώπους που έχει κερδίσει ποτέ το Εθνικό Λόττο της Βρετανίας, πέθανε σε ηλικία 23 ετών, επτά χρόνια αφού είχε κερδίσει 390.000 βρετανικές λίρες σε ηλικία 16 χρόνων.

Ο Κάλουμ Φιτζπάτρικ (Callum Fitzpatrick) από το Down County δούλευε στο μπακάλικο των γονιών του και πήγαινε στο σχολείο όταν κέρδισε το 2014 το τζακποτ στο λόττο. Το έμαθε ενώ κρατούσε τη μικρή του ξαδέλφη.

Ο νεαρός συνέχισε τις σπουδές του και πήρε πτυχίο πολιτικού μηχανικού, παρά τη νίκη του.

Οι γονείς του, 45 και 46 ετών και οι τρεις αδελφές του είπαν ότι είχε αγοράσει αυτοκίνητο με τα χρήματά του, όταν έγινε 17.

Ήταν ποδοσφαιριστής σε τοπική ομάδα και υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήθελε να ταξιδέψει, να δει από κοντά το Old Trafford.

Οι γονείς του ζήτησαν σε όποιον θέλει, να δωρίσει χρήματα σε οργανισμό πρόληψης της αυτοκτονίας στο Μπέλφαστ, ενώ τα αίτια του θανάτου του νεαρού δεν έχουν διευκρινιστεί.

