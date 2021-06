Κοινωνία

Απεργία 10 Ιουνίου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Στην 24ώρη απεργία της 10ης Ιουνίου συμμετέχουν τα μέλη της ΟΜΥΛΕ

Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, συμμετέχει την Πέμπτη, 10 Ιουνίου, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και η Ένωση Μονίμων και Δόκιμων Λιμεναργατών του ΟΛΠ, με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

«Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια αντιστεκόμαστε σε όποια απόπειρα της κυβέρνησης και της εργοδοσίας να μετακυλήσουν τις συνέπειες της πανδημίας στις πλάτες των εργαζομένων.

Δηλώνουμε ότι θα εισπράξουν την αντίδρασή μας και καλούμε του συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία την Πέμπτη, 10 Ιουνίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΜΥΛΕ.

«Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι διεκδικούμε να μην κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση το λεγόμενο εργασιακό νομοσχέδιο που αλλάζει θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση των εργασιακών σχέσεων και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη θέση των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών» τονίζει σε ανακοίνωσή της Ένωση Μονίμων και Δόκιμων Λιμεναργατών του ΟΛΠ.

Οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις, καλούν τους συναδέλφους τους να πάρουν μέρος, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, στη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 πμ.

