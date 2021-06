Παράξενα

Κίνα: το χωριό που έγινε διάσημο για τα γκράφιτι (εικόνες)

Γεμάτο με γκράφιτι είναι το χωριό που μπορεί κανείς να περπατήσει σε λιγότερο από μισή ώρα. Κι όμως, έχει πλημμυρίσει με κόσμο.

Μόλις 1000 κατοίκους έχει το χωριό Xiaotun στην επαρχία Henan της Κίνας. Το χωριό περπατιέται ολόκληρο σε λιγότερο από μισή ώρα.

Στην περίοδο όμως του Φεστιβάλ Άνοιξης, σχεδόν 10.000 κόσμου επισκέφτηκαν το μικρό χωριό, για να θαυμάσουν τα γκράφιτι με τα οποία έχει γεμίσει.

Ο γνωστός καλλιτέχνης Shang αποφάσισε, σε συνεργασία με τους κατοίκους , να ζωγραφίσει στο χωριό με θέμα την αγροτική ζωή. Έτσι, τα τελευταία τρία χρόνια, τα γκράφιτι έχουν γίνει η τουριστική ατραξιόν του χωριού.

Ο Shang τράβηξε βίντεο με τις αντιδράσεις του κοινού στο έργο του και τις δημοσίευσε στα social media, με αποτέλεσμα να τραβήξει την προσοχή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, μάλιστα, είχε αναρτήσει δικό του βίντεο με το πολύχρωμο χωριό.

Το χωριό, μετά από όλη αυτήν την αναγνώριση και με την προτροπή του Shang άρχισε να οργανώνεται ώστε να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες στους τουρίστες.

Το χωριό μέχρι στιγμής έχει 50 γκράφιτι και ο καλλιτέχνης σχεδιάζει να κάνει ακόμα 70, ενώ παράλληλα συντηρεί και τα παλιότερα.

