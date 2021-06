Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: νέο πρόσωπο ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο μικρότερος από τους αδερφούς Αντετοκούνμπο θα ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Με ένα νέο πρόσωπο διεξήχθη η προπόνηση της εθνικής σήμερα, Δευτέρα (7/6), καθώς στην προετοιμασία ενόψει του Προολυμπιακού Τουρνουά του Καναδά ενσωματώθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2020 με τους Λος Άντζελες Λέικερς ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του, αφού η ομάδα του αποκλείστηκε από τη συνέχεια των πλέι οφ και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ρικ Πιτίνο. Πλέον, ο Αμερικανός Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ελλάδας έχει έναν ακόμη σέντερ, τον μικρότερο αδελφό από τους τρεις ΝΒΑερ "Antetokounbros", δίπλα στους Γιώργο Παπαγιάννη και Βασίλη Καββαδά.

Οι υπόλοιποι διεθνείς που συμμετέχουν στην προετοιμασία επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το πρώτο ρεπό τους. Η προετοιμασία συνεχίζεται στο ΟΑΚΑ εν αναμονή της προσθήκης και των παικτών που έχουν ακόμη αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε σήμερα (7/6) και τα υπόλοιπα μέλη του τιμ της εθνικής ανδρών. Το προπονητικό επιτελείο απαρτίζεται από τους Σωτήρη Μανωλόπουλο, Ηλία Παπαθεοδώρου, Θανάση Σκουρτόπουλο, Νίκο Παππά, Ισίδωρο Κουτσό και Κώστα Μάμαλη.

Γυμναστές είναι ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη και ο Νίκος Παπαβασιλείου. Γιατρός της ομάδας είναι ο Χάρης Βουλγαρόπουλος και φυσικοθεραπευτές οι Βαγγέλης Σβίγγος και Θανάσης Ζαμπάρας.

Μάνατζερ της ομάδας είναι ο Κώστας Κώτσης, φροντιστής ο Ανδρέας Φραντζέσκος και εκπρόσωπος Τύπου ο Μενέλαος Σεβαστιάδης.

