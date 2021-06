Κόσμος

Κορονοϊός – Βρυξέλλες: τέλος οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους

Με κοινή απόφαση όλων των δημάρχων της βελγικής πρωτεύουσας. Ποια είναι η μοναδική εξαίρεση.

Από τις 9 Ιουνίου, η χρήση της μάσκας παύει να είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους στις Βρυξέλλες, με εξαίρεση πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των Δημάρχων των Βρυξελλών.

Το τέλος της γενικής χρήσης της μάσκας στους δρόμους των Βρυξελλών από τις 9 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του κέντρου των Βρυξελλών Φιλίπ Κλοζ. Σε μήνυμά του στο twitter ο Φιλίπ Κλοζ αναφέρει.

«Ο εμβολιασμός προχωρά και οι αριθμοί πέφτουν. Από τις 9 Ιουνίου, δεν θα είναι πλέον υποχρεωτικό να φοράτε μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τους πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους».

