Γιώργος Λιάγκας: Έκανε και τη δεύτερη δόση κατά του κορονοϊού!

Μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Ένα βήμα πιο κοντά στην προσωπική του ελευθερία έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος εμβολιάστηκε με τη δεύτερη δόση κατά του κορονοϊόυ.

Ο οικοδεσπότης της εκπομπής “Το Πρωινό” που αυτό το Σαββατοκύριακο το πέρασε στην Ύδρα, όπου πήγε με το σκάφος του, σήμερα πήγε σε εμβολιαστικό κέντρο της Αττικής και έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας φρόντισε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

