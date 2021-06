Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου για εμβολιασμό: έκκληση στους άνω των 60 να εμβολιαστούν

Τι είπε για τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων, αλλά και όσων γυναικών εγκυμονούν.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, ξεκινώντας την καθιερωμένη ενημέρωση της Δευτέρας, τόνισε ότι πάνω από το 90% όσων εισάγονται σε νοσοκομεία με κορονοϊό είναι ανεμβολίαστοι.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα σημαντικό, κομμάτι της ηλικιακής ομάδας άνω των 60 ετών, διστάζει να εμβολιαστεί χρησιμοποιώντας κάποια επιχειρήματα που στερούνται παντελώς επιστημονικής βάσης. Όλοι αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως όλοι οι τύποι εμβολίων προστατεύουν πλήρως κάποιον από το να ασθενήσει βαριά ή να καταλήξει σε ΜΕΘ.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών και των εφήβων, η κυρία Θεοδωρίδου είπε πως μέχρι αυτή τη στιγμή πολλοί οργανισμοί έχουν δώσει το πράσινο φως και σε πολλά κράτη έχει ξεκινήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Σε ότι αφορά τη χώρα μας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα συνεκτιμήσει όλα τα δεδομένα και θα αποφανθεί στον κατάλληλο χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση ο εμβολιασμός παιδιών και εφήβων δεν θα είναι υποχρεωτικός.

Για τον εμβολιασμό των εγκύων, η κυρία Θεοδωρίδου είπε πως και για αυτό υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και σε πρώτη φάση θα πρέπει να εμβολιαστούν όσες γυναίκες εγκυμονούν και εκτίθεται περισσότερο σε κινδύνους, όπως για παράδειγμα οι νοσηλεύτριες, αλλά και όσες έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Επίσης μπορεί να νοσηλεύεται και κάθε έγκυος γυναίκα, αφού πρώτα συμβουλευθεί τον γυναικολόγο της.

Τέλος και σε ότι αφορά τον εμβολιασμό όσων έχουν νοσήσει, διευκρίνισε ότι η οδηγία για μια μόνη δόση εμβολίου, δεν ισχύει για όσους έχουν ανοσιακή ανεπάρκεια. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνει εμβολιασμός και με τις 2 δόσεις εντός τριμήνου από την περίοδο της νόσησης τους.

