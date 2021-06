Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 25 - 29

Πότε ξεκινούν τα ραντεβού, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.



Την έναρξη των εμβολιασμών για τις ηλικίες 25 - 29 ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η πλατφόρμα για τα ραντεβού ανοίγει την προσεχή Πέμπτη, με διαθέσιμα τα εμβόλια των Pfizer, Moderna και J&J.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους ήδη στην Αττική η πληρότητα των ραντεβού στα τρία συγκεκριμένα εμβόλια είναι το 100% .

Η πορεία των εμβολιασμών ανά ηλικιακή ομάδα

Συνολικά, από την αρχή του προγράμματος εμβολιασμού στην Ελλάδα έχουν γίνει 6.225.000 εμβολιασμοί: το 38,1% με μια δόση (πάνω από 4 εκατομμύρια) και το 22,4% με δύο δόσεις. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 71% των 60 και άνω έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση.

Αναλυτικά η απορρόφηση των εμβολίων ανά ηλικία:

85+ άνω: 67,5%

80-84: 68%, με ραντεβού 70%

75-79: 79%, με ραντεβου 82%

70-74: 73%

65-69: 72%, με ραντεβού 76,5%

60-64: 66%, με ραντεβού 71%

55-59: 58%, με ραντεβού 66,5%

50-54: 50%, με ραντεβού 62%

45-49: 39%, με ραντεβού 58%

40-44: 33%, με ραντεβού 49%

35-39: 25%, με ραντεβού 38,6%

30-34: 21%, με ραντεβού 33%

Όσον αφορά στην επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία», στα νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων κατά μέσο όρο το 61% έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση και το 54% έχει εμβολιαστεί πλήρως.

