Κοινωνία

Αθήνα: Διακινητής ναρκωτικών τραύματισε αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή σύλληψη 46χρονου που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 46χρονος Αλβανός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, για βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης εντοπίστηκε έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών για δραστηριοποίησή του στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του.

Σημειώνεται, ότι ο συλληφθείς επέβαινε σε όχημα και μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει. Ανέπτυξε ταχύτητα και τραυμάτισε αστυνομικό που τον καλούσε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό του. Σε έρευνα που ακολούθησε σε διαμέρισμα στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 380 γραμμάρια κοκαΐνης, 265 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 17 φακελάκια φαρμακευτικού σκευάσματος, αναδιπλούμενος σουγιάς, φαλτσέτα και το χρηματικό ποσό των 11.585 ευρώ.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Γονείς - τέρατα διαμέλισαν τον γιο τους

Αστυνομικός “νοίκιαζε” 2000 ευρώ το μήνα υπηρεσιακό ασύρματο σε διαρρήκτες