Roland Garros - Σάκκαρη: Ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά

Άλλη μια σπουδαία σελίδα στην καριέρα της έγραψε η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να ξεπερνά με περίπατο το εμπόδιο της Νο5 του κόσμου Σοφία Κένιν!

Τη μεγαλύτερη νίκη της ως τώρα καριέρας της πανηγύρισε, και μάλιστα με απίθανη άνεση, η Μαρία Σάκκαρη. Απέναντι στη φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης Σοφία Κένιν, η Ελληνίδα τενίστρια ήταν η απόλυτη κυρίαρχος και χρειάστηκε μόλις 68 λεπτά για να πάρει τη νίκη με 6-1, 6-3 και να προκριθεί στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Είναι η πρώτη νίκη της Σάκκαρη σε τουρνουά γκραν σλαμ επί αντιπάλου που βρίσκεται στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης (η Αμερικανίδα είναι στο Νο 5) και η πρώτη φορά που περνάει στους «8» ενός γκραν σλαμ.

Προερχόμενη από τη μεγάλη μάχη του 3ου γύρου απέναντι στην Ελίζ Μέρτενς, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν προετοιμασμένη για ακόμη έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Σε αντίθεση όμως με την ίδια, που ήταν πολύ αποφασιστική και συγκεντρωμένη, η Κένιν... δεν εμφανίστηκε στο κορτ. Με εννέα διπλά λάθη στο σερβίς, συνολικά 31 αβίαστα λάθη (έναντι 15) και πολύ κακές επιλογές στους περισσότερους πόντους, η Αμερικανίδα έγινε εύκολη λεία στα χέρια της Σάκκαρη.

Η πρωταθλήτριά μας θα χρειαστεί να περιμένει ως αργά το βράδυ για να μάθει την αντίπαλό της στα προημιτελικά, που θα προκύψει από την αναμέτρηση της Πολωνής κατόχου του τίτλου Ιγκα Σβιάτεκ με την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ.

