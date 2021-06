Κοινωνία

Δολοφονία στα Σεπόλια: ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει βίντεο - ντοκουμέντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκτελεστής προσεγγίζει τον στόχο του και πυροβολεί πισώπλατα. Προσοχή οι εικόνες είναι πολύ σκληρές.

Του Μανώλη Ασαριώτη



Απόγευμα Κυριακής 30 Μαΐου. Ο 32χρονος σεσημασμένος για ληστείες και ναρκωτικά πίνει καφέ σε κατάστημα των Σεπολίων.



Κάθεται στην εξωτερική πλευρά του καταστήματος, στο παράθυρο. Είναι απορροφημένος στο κινητό τηλέφωνό του.



Χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό, ένας άνδρας τον πλησιάζει από πίσω, με το πιστόλι προτεταμένο. Ο εκτελεστής ανοίγει πυρ.



Το θύμα δέχεται οκτώ σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός του και ο δολοφόνος τρέπεται σε φυγή. Όπως φαίνεται στο βίντεο, που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, και είναι αυτό που από την πρώτη στιγμή αναλύουν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, ο εκτελεστής φορά ανοικτόχρωμο παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα με κόκκινα γράμματα.



Οι υπόλοιποι θαμώνες του καταστήματος, το μόνο που προλαβαίνουν να κάνουν είναι να σκύψουν ενστικτωδώς. Ο 32χρονος, έχει ακόμα τις αισθήσεις του, με δυσκολία σέρνεται και μπαίνει μέσα στην καφετέρια, στην προσπάθειά του να σωθεί. 18 δευτερόλεπτα αργότερα σωριάζεται στο πάτωμα.



Ιδιοκτήτης και εργαζόμενοι σαστίζουν. Δεν ξέρουν τί να κάνουν. Καλούν την αστυνομία και πρώτοι καταφθάνουν μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.



Ο 32χρονος, όμως, ήδη είναι νεκρός. Το θύμα ήταν από τη Βόρεια Ήπειρο και είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.



Άλλες τρεις φορές στο παρελθόν είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν, αλλά τότε είχε γλιτώσει.



Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 32χρονος ανήκε την περίοδο τού 2007 σε μία συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία χωρίστηκε στα δύο και από τότε τα μέλη της έχουν μεταξύ τους βεντέτα. Μία βεντέτα με δώδεκα δολοφονίας και δέκα απόπειρες.





Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικός “νοίκιαζε” 2000 ευρώ το μήνα υπηρεσιακό ασύρματο σε διαρρήκτες

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 25 - 29

Roland Garros - Σάκκαρη: Ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά